Ile Maurice: Un état critique mais stable après une lourde chirurgie cardiaque

L'état de santé du petit Ezekiel Aaron Cleo reste sous étroite surveillance en Inde, où il poursuit sa prise en charge après une lourde chirurgie cardiaque. Si certains éléments sont rassurants, son état demeure qualifié de «critique mais stable» par l'équipe médicale.

Le bébé a subi une intervention chirurgicale cardiaque complexe le 23 mars, d'une durée d'environ sept heures. Les chirurgiens ont corrigé deux malformations cardiaques en fermant les trous au niveau du coeur et ont effectué des réparations importantes sur une valve défectueuse. L'opération a été jugée satisfaisante par l'équipe médicale.

Depuis, Ezekiel est pris en charge en soins intensifs, dans un contexte d'infection (sepsis). Les examens médicaux indiquent notamment un taux de plaquettes à 95, inférieur à la normale, ce qui requiert une surveillance particulière. Les antibiotiques ont été adaptés et renforcés pour mieux cibler l'infection. Sur le plan respiratoire, une amélioration est envisagée avec un passage progressif du support CPAP vers une assistance par High Flow Nasal Cannula, si le bébé tolère cette transition.

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Par ailleurs, bébé Ezekiel est actuellement hémodynamiquement stable, soutenu par des inotropes qui aident à maintenir une bonne fonction cardiaque et une pression sanguine adéquate. Il tolère également bien son alimentation, un signe encourageant. Les drains thoraciques ont été retirés et les radiographies pulmonaires sont normales, indiquant une bonne évolution post-opératoire sur le plan thoracique.

Pour rappel

Bébé Ezekiel avait été au coeur d'une importante mobilisation à Maurice, permettant de financer son déplacement vers l'Inde pour recevoir un traitement spécialisé. Né avec des complications cardiaques et atteint de trisomie 21, son cas nécessitait une intervention urgente. Grâce au soutien du public et à l'accompagnement de l'OMCA, il a pu se rendre en Inde avec sa mère le 12 mars, et être admis à l'hôpital Max à Saket, à New Delhi.

À ce stade, bébé Ezekiel restera encore en ICU afin de poursuivre les soins, le traitement de l'infection et un suivi rapproché de son évolution.