Ile Maurice: A l'Assemblée nationale - Les travaux de rénovation pas encore complétés selon le ministre Nagalingum

Le premier député de la circonscription Port-Louis Maritime et Port-Louis Est, Ehsan Juman a demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum si, concernant le stade Anjalay Coopen, il pouvait obtenir du Mauritius Sports Council (MSC), des renseignements quant à sa date de mise en service complète.

«Dans ma réponse écrite à la question parlementaire B/1098 lors de la séance du 25 novembre 2025, j'ai fourni les raisons pour lesquelles le stade Anjalay Coopen n'est pas pleinement opérationnel. Je tiens à souligner une fois de plus l'état déplorable des infrastructures sportives que ce gouvernement a hérité du régime précédent. Mon ministère a déjà engagé des actions urgentes et correctives pour remédier à ces problèmes», a répondu le ministre.

Selon lui, les principales raisons pour lesquelles le stade Anjalay Coopen n'est pas pleinement opérationnel sont les suivantes :

Fortes fuites d'eau sur la grande tribune ;

Absence de certificat de sécurité incendie en raison d'un système d'alarme défectueux ;

Dévidoirs d'incendie et équipements de lutte contre le feu défectueux ;

Sièges baquets endommagés et vestiaires inutilisables ;

Carrelage cassé et faux-plafonds endommagés ;

Peinture qui s'écaille et fissures ;

Infestation de pigeons.

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Il précise que pour l'exercice financier actuel, une somme de 15 millions de roupies a été allouée au ministère Des Sports pour des travaux de rénovation au stade Anjalay Coopen. À ce jour, ces fonds ont déjà été entièrement engagés comme suit :

(a) Un contrat de 13 millions de roupies a été attribué pour des travaux de remise à niveau. Les travaux comprenaient l'enlèvement et le remplacement du carrelage endommagé dans les couloirs et les vestiaires, la réparation du béton écaillé, des travaux de peinture intérieure et extérieure sur le bloc avant du stade, l'application de revêtement de sol, de peinture là où nécessaire, le remplacement des faux-plafonds endommagés et le retrait des conduits en bois. Ces travaux ont été achevés avec succès il y a un peu plus d'une semaine.

(b) Un second contrat d'environ 3,2 millions de roupies a été attribué pour la fourniture et l'installation de filets anti-oiseaux et d'autres accessoires tels que des répulsifs visuels et des hélices. Les travaux sont en cours et devraient s'achever en avril prochain.

Les appels d'offres pour l'installation d'un nouveau système d'alarme incendie sont actuellement au stade d'évaluation. Ainsi, en raison des travaux entrepris, il ne reste plus de fonds disponibles pour l'exercice financier actuel pour les travaux supplémentaires nécessaires à une réouverture complète. Les travaux restants à entreprendre sont :

Le câblage électrique général et les réparations liées aux inondations ;

Des travaux majeurs de génie civil et de tuyauterie ;

Des travaux d'étanchéité ;

Le remplacement des sièges baquets ;

La remise à niveau de la piste synthétique ;

L'installation d'un tableau d'affichage ;

Des travaux de peinture générale.

«Au vu de l'ampleur et de la nature des travaux requis, un investissement substantiel sera nécessaire. Mon ministère a déjà élaboré un plan de travail complet pour la réhabilitation totale du stade et une proposition financière sera faite lors du prochain budget 2026-27 au ministère des Finances. Par conséquent, à ce stade, il serait prématuré de fixer une date précise pour la réouverture. Cependant, je souhaite souligner que d'autres sections du stade sont actuellement mises à la disposition de clubs et d'organisations pour des activités sportives et non-sportives», a fait ressortir Nagalingum.

«D'après ce que nous dit l'honorable ministre, il est clair que le stade ne rouvrira pas dans les 12 ou 18 prochains mois. Bien que le stade soit fermé, êtes-vous conscient que nous dépensons environ 1 million de roupies par mois en frais fixes ? N'est-ce pas un cas flagrant de gaspillage des fonds publics ?», a demandé Juman.

«Comme je l'ai dit, certaines activités sont en cours : des matchs de football, le parking est utilisé pour des rallyes que nous organisons, et d'autres activités se poursuivent. Nous ne pouvons pas arrêter cela. Nous avons réduit de nombreuses dépenses, mais nous devons faire avec ce que nous avons», a alors répondu le ministre.

«Puis-je savoir de l'honorable ministre à quand remonte le dernier match de football joué là-bas ?», a encore interrogé le député du Parti travailliste.

«Comme je l'ai dit, le stade, ce dont nous avons hérité...», a commencé à dire Nagalingum avant d'etre interrompu par la Speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra.

«Il a posé une question précise. Quand ?», a-t-elle lancé à l'adresse du ministre des Sports.

«Je n'ai pas la réponse exacte mais je...», dira-t-il avant d'etre de nouveau interrompu par la Speaker : «Vous ne l'avez pas ?»

«Non, je dis que nous n'avons pas eu de "vrai" match dans le stade parce qu'il n'était pas homologué», a déclaré Nagalingum.

«Vous venez de dire qu'il y a eu un match de football récemment», devait rétorquer Juman. «Bien que nous ayons dépensé environ 13 millions de roupies et qu'une inspection ait été faite par la CAF, pouvez-vous déposer le rapport de cette inspection à l'Assemblée nationale ?»

«Suite à une étroite collaboration avec la Mauritius Football Association (MFA), une inspection du stade Anjalay Coopen a été effectuée par un inspecteur de la Confédération Africaine de Football (CAF) lors de sa mission en juin 2025. Selon les rapports soumis, les deux stades -- Anjalay Coopen et le stade George V -- ne répondent actuellement pas aux exigences minimales de la CAF pour accueillir des matchs internationaux. Il n'y a donc pas d'homologation, mais l'inspecteur de la CAF a souligné que le stade Anjalay nécessitait des travaux de rénovation majeurs que nous effectuons actuellement ou prévoyons de faire», a alors élaboré Nagalingum.

«Pouvez-vous déposer le rapport de la CAF ? C'est bien ce que vous voulez, honorable Juman ? Oui, le rapport de la CAF, le pouvez-vous ?», a ensuite demandé la Speaker. Requête à laquelle a agréé le ministre.