Ile Maurice: «Maradiva» - La bataille de Rs 3,5 milliards

La décision de Dyhanavartam Ltd, propriétaire du complexe hôtelier Maradiva, de se placer sous administration volontaire en 2025 suscite de plus en plus d'interrogations dans les milieux financiers et économiques, notamment compte tenu de l'ampleur de ses dettes.

Le groupe devrait environ Rs 3.5 milliards au total, incluant une exposition importante envers des créanciers majeurs tels que la State Bank of Mauritius (SBM) et la Mauritius Investment Corporation (MIC). Dans ce contexte, les créanciers et les observateurs devraient déterminer si le processus d'administration volontaire permettra réellement d'obtenir le meilleur résultat possible pour toutes les parties concernées.

L'administration volontaire est censée offrir à une entreprise en difficulté un répit lui permettant de restructurer ses dettes, de préserver la valeur de ses actifs, et d'éviter une liquidation pure et simple. En principe, ce mécanisme vise à maximiser le recouvrement pour les créanciers, tout en préservant les emplois et en permettant à une activité viable de continuer à fonctionner.

Cependant, certaines questions se posent déjà quant au risque que l'hôtel soit finalement vendu à une valeur nettement inférieure à sa valeur réelle.

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Certains observateurs, interrogés par l'express, craignent qu'une période prolongée d'incertitude, des problèmes réputationnels et un climat de marché défavorable réduisent l'intérêt des investisseurs et limitent le nombre d'offres crédibles reçues pour l'actif. Un incident de cybersécurité, signalé par la société en décembre 2025, attire également l'attention, certains estimant que les perturbations opérationnelles et l'impact sur l'image de l'hôtel pourraient avoir diminué son attractivité auprès d'éventuels acheteurs.

En droit mauricien, l'administrateur est tenu d'agir de manière indépendante et dans l'intérêt collectif des créanciers. Son rôle ne consiste pas uniquement à superviser l'entreprise pendant cette période d'incertitude, mais également à rechercher activement la meilleure solution de restructuration ou de cession afin de maximiser la valeur de l'actif.

Cela signifie que l'administrateur devrait chercher à obtenir un prix de vente se rapprochant autant que possible de l'exposition de dette estimée à Rs 3,5 milliards, afin de maximiser le recouvrement pour l'ensemble des créanciers, y compris la SBM et la MIC, et d'éviter que la société ne soit poussée vers une liquidation.

Une vente réussie à une valorisation appropriée permettrait de préserver les emplois, maintenir l'hôtel comme une activité en exploitation et réduire le risque que les créanciers subissent des pertes importantes à travers une vente précipitée ou fragmentée des actifs.

«Particulièrement étroit»

L'inquiétude des créanciers est que, si le processus d'administration ne parvient pas à attirer des offres crédibles de tiers à un prix acceptable, la société pourrait finalement être placée en liquidation. Dans un tel scénario, l'hôtel et les actifs associés pourraient être vendus séparément et à des valeurs nettement inférieures à celles qui auraient pu être obtenues dans le cadre d'une cession globale de l'activité.

Pour les créanciers, cela représenterait le pire scénario possible, car la valeur de liquidation d'actifs isolés est souvent bien inférieure à celle d'un hôtel de luxe en activité disposant d'une marque reconnue, d'une clientèle, d'un personnel et d'une infrastructure opérationnelle.

Du côté de la SBM, sous la nouvelle équipe dirigeante, il semblerait qu'un suivi «particulièrement étroit» soit effectué sur ce dossier afin de s'assurer que le processus reste transparent et qu'aucune opération de «round-tripping» ou de rachat des actifs à un prix négligeable ne puisse intervenir au détriment des créanciers.

Plus largement, plusieurs observateurs du secteur notent que la SBM a entrepris un important travail de nettoyage de son portefeuille de crédits, de revue des expositions problématiques et de stabilisation de sa situation financière, dans un contexte où l'agence de notation Moody's continue de suivre la banque de près.

Notons que Moody's a maintenu une perspective stable sur la banque après la nomination du Chief Operating Officer/Officerin-Charge, une décision perçue comme un signal de stabilité au niveau du top management. Au cours des dix dernières années, la SBM a connu pas moins de quatre CEO différents, une succession rapide de dirigeants qui s'est accompagnée de pertes importantes sur certains dossiers de crédit et qui a contribué à une dégradation progressive de la perception de risque de la banque.

Dans ce contexte, l'un des messages clés transmis par la SBM à Moody's semble être qu'il ne doit plus y avoir de mauvaises surprises après la clôture des comptes de décembre 2025. Les prochains mois seront donc suivis de près afin de vérifier si cette volonté de stabilisation et de discipline financière se traduit concrètement dans les résultats et la qualité des actifs de la banque.

L'affaire Maradiva pourrait ainsi devenir un test important de la robustesse du cadre mauricien en matière d'insolvabilité et de restructuration, ainsi que de sa capacité à garantir la transparence, protéger les créanciers et maximiser les recouvrements dans les dossiers de restructuration d'envergure.

En définitive, les prêteurs, les fournisseurs, les employés et le marché dans son ensemble attendront que le processus soit mené de manière indépendante, transparente et avec un seul objectif : obtenir la meilleure valeur de recouvrement possible pour les créanciers tout en préservant l'un des actifs hôteliers de luxe les plus emblématiques de Maurice.