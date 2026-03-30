Ile Maurice: Les prix tiennent-ils la route

Opérationnelle à Maurice depuis le 25 mars, la plateforme Alalila 2.0 - powered by Uber affiche des tarifs dans la moyenne mondiale. Derrière la marque, un modèle hybride piloté localement - et des prix compétitifs.

Au lancement du service à Maurice, Uber propose aux nouveaux utilisateurs un coupon couvrant les trois premiers trajets jusqu'à Rs 550 chacun, activable avec le code GOMAURITIUS. Une offre d'entrée qui permet de tester le service avant de se prononcer.

De Caudan à l'aéroport

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Sur un trajet test de 48 kilomètres entre le Caudan Waterfront, à Port Louis, et l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, Uber affiche Rs 2 031,88. Avec le coupon d'entrée appliqué, ce même trajet revient à Rs 1 481.88 pour l'utilisateur de l'application.

Le tableau ci-dessous offre une comparaison internationale sur un trajet équivalent de 48 km. Il situe ainsi Maurice dans une position intermédiaire.

L'Afrique du Sud, avec un carburant au prix comparable à celui de Maurice (Rs 56,30 contre Rs 58,45 le litre), affiche un tarif Uber près de trois fois inférieur. À l'inverse, la France - où l'essence coûte Rs 108 le litre - aligne un prix quasi identique à celui pratiqué à Maurice. Le coût du carburant n'est donc qu'un paramètre marginal dans l'algorithme de tarification de la plateforme : la structure salariale locale, la densité du marché et le volume de courses pèsent davantage.

Uber et taxis traditionnels

Sur les trajets testés, les prix affichés par Uber se situent dans la fourchette des taxis traditionnels, voire en dessous, selon les trajets. Le coupon d'entrée - trois courses gratuites jusqu'à Rs 550 chacune - accentue l'avantage initial pour l'utilisateur.

Cependant le modèle déployé à Maurice ne ressemble qu'en surface au fonctionnement habituel d'Uber. Comme l'a indiqué Yannis Fayd'herbe, COO d'IBL Logistics, dans les colonnes de l'express du 27 mars 2026, la technologie est bien celle d'Uber, mais les opérations sont assurées par Logidis, filiale d'IBL Logistics. «Uber à Maurice, c'est beaucoup de choses à la fois : un outil technologique qui a fait ses preuves à l'international, mis au service des Mauriciens - au bénéfice des clients comme des chauffeurs de taxi licenciés.

C'est une solution qui répond à un besoin réel du marché», résume-t-il. Autre particularité locale : seuls les chauffeurs de taxi détenteurs d'une licence délivrée par la National Land Transport Authority (NLTA) peuvent s'enregistrer sur la plateforme. Une contrainte réglementaire qui distingue Maurice des marchés où Uber a historiquement contourné le cadre des taxis traditionnels, et qui préserve ainsi, le secteur existant.

Fonctionnalités Uber

Au-delà du tarif, c'est sur le terrain de la sécurité et de la traçabilité que l'écart entre Uber et le taxi traditionnel est le plus significatif - et le plus difficile à combler par la seule bonne volonté d'un chauffeur. En effet, dès la confirmation de la course, l'application affiche un trajet connu à l'avance : itinéraire prévu, temps estimé et prix final. L'utilisateur sait où il va, combien il paie et combien de temps il voyagera - avant même de monter dans le véhicule. Cette transparence, anodine en apparence, représente une rupture réelle avec le taxi traditionnel, où le tarif final reste souvent une négociation et l'itinéraire, une variable d'ajustement.

Uber intègre également une fonction de surveillance du trajet en temps réel qui garantit qu'aucune déviation ne passe inaperçue. Si le chauffeur s'écarte de l'itinéraire prévu de manière significative ou s'arrête de façon prolongée et inexpliquée, l'application déclenche une alerte - RideCheck - qui interroge l'utilisateur sur l'état de la course. Cette détection automatique des anomalies constitue un filet de sécurité absent dans tout autre mode de transport individuel.

La géolocalisation partagée avec les proches renforce encore ce dispositif. Avant ou pendant le trajet, l'utilisateur peut transmettre en temps réel sa position ainsi que les détails de sa course - nom du chauffeur, plaque d'immatriculation, modèle du véhicule - à des contacts de confiance désignés, qui suivent le trajet depuis leur propre téléphone, sans avoir besoin de l'application. Pour une femme seule la nuit, un touriste non familier des routes locales ou un parent souhaitant suivre un enfant, ce dispositif change fondamentalement la nature du trajet.

En cas de danger, un bouton SOS intégré à l'application permet de contacter les autorités en un geste, tout en transmettant automatiquement la position GPS en temps réel. Uber communique également les informations relatives à la course - heure, itinéraire, identité du chauffeur - aux autorités compétentes, en cas de signalement. Ce lien direct entre la plateforme et les forces de l'ordre représente un niveau de traçabilité que les service de taxi traditionnel ne peuvent offrir.

Chaque course est par ailleurs intégralement journalisée : heure de prise en charge, itinéraire emprunté, heure d'arrivée, identité du chauffeur. En cas d'incident - objet oublié, litige, ou situation plus grave - l'historique complet est disponible et opposable. Le chauffeur est identifié avant même le départ : photo, nom, note, plaque d'immatriculation. Dans plusieurs marchés, Uber propose en outre une fonction d'enregistrement audio de la course, activable par l'utilisateur, les fichiers étant stockés de manière chiffrée et accessibles uniquement en cas de signalement formel.

À l'issue de chaque course, chauffeur et passager se notent mutuellement. Ce système de réputation bilatérale crée une pression constante sur la qualité du service : un chauffeur mal noté voit sa visibilité diminuer sur la plateforme ; un passager signalé comme problématique peut se voir refuser des courses. Ce mécanisme d'autorégulation, absent du secteur taxi traditionnel, contribue à maintenir un niveau de service homogène.

La plateforme intègre également une fonctionnalité de pourboire. À l'issue de la course, l'utilisateur peut attribuer un pourboire directement depuis l'application, sans manipulation d'espèces. Le montant, librement fixé, est versé intégralement au chauffeur. Ce mécanisme, discret mais apprécié, fluidifie une interaction souvent source d'embarras dans les transports individuels traditionnels - et renforce la relation de confiance entre les deux parties.

À Maurice, les dispositifs Uber s'articulent avec une exigence supplémentaire qui amplifie ces garanties : tous les chauffeurs enregistrés sur Alalila powered by Uber sont titulaires d'une licence taxi de la NLTA et ont donc déjà fait l'objet d'un contrôle administratif préalable - certificat de moralité, driving licence, et conformité du véhicule (assurance et déclaration).

Uber One

Dans les marchés où il est déployé - États-Unis, RoyaumeUni, France, Australie, Brésil, et une partie de l'Afrique - l'abonnement Uber One constitue l'offre de fidélisation phare de la plateforme. Moyennant un forfait mensuel, l'abonné accède à des remises systématiques sur chaque course, une priorité de mise en relation avec les chauffeurs les mieux notés et un accès privilégié au support client. Pour un utilisateur effectuant plusieurs trajets hebdomadaires, le forfait s'amortit rapidement.

Uber One représente aujourd'hui l'un des principaux leviers de revenus récurrents du groupe, qui compte plusieurs dizaines de millions d'abonnés à l'échelle mondiale.

Modes de paiement

Uber a fait de la flexibilité des paiements un axe stratégique de son expansion internationale. Selon les marchés, la plateforme accepte les cartes bancaires, les portefeuilles numériques - Apple Pay, Google Pay, PayPal - les virements mobiles et, dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, le paiement en espèces.

L'Afrique

Sur le continent africain, Uber est présent dans une quinzaine de pays, dont l'Afrique du Sud - son marché le plus ancien et le plus dense, opérationnel depuis 2013 -, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, le Ghana et la Tanzanie. C'est sur ce continent que la plateforme enregistre certaines de ses plus fortes croissances, portées par une urbanisation rapide, une classe moyenne élargie et une pénétration croissante des smartphones. Maurice représente l'une des premières implantations formelles de la plateforme dans l'océan indien.

Tourisme

Avec 1 436 250 touristes accueillis en 2025 - soit une progression de 3,9 % par rapport aux 1 382 177 arrivées enregistrées en 2024 (Statistics Mauritius, 2025) -, Maurice confirme sa trajectoire de destination touristique en croissance, et l'arrivée d'Uber s'inscrit naturellement dans cette dynamique. Pour ce flux de visiteurs internationaux, l'application est connue, maîtrisée et déjà installée sur leur téléphone avant même l'embarquement.

Pas besoin de négocier un tarif à la sortie de l'aéroport, de disposer de roupies en espèces ou de composer avec une barrière linguistique - l'interface est disponible en plusieurs langues, le paiement se fait via le moyen déjà enregistré dans l'application et l'itinéraire s'affiche en temps réel. Pour un touriste débarquant à l'aéroport, la continuité de service entre son pays d'origine et Maurice est totale. C'est un argument de confort et de sécurité que peu de destinations insulaires de la région peuvent aujourd'hui offrir à cette échelle.