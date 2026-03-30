Ile Maurice: Double consécration pour Blast Burson

30 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

L'agence mauricienne Blast Burson signe une performance remarquable en décrochant un Diamond SABRE Award et un African SABRE Award lors des Africa SABRE Awards 2026, organisés en Afrique du Sud. Une première historique qui marque un tournant pour le secteur des relations publiques dans l'océan Indien.

Cette double distinction récompense, d'une part, son projet axé sur l'intelligence médiatique, démontrant comment l'analyse stratégique des données peut transformer la communication des dirigeants. D'autre part, elle salue une campagne de sensibilisation sur les airbags défectueux Takata, menée dans un contexte de sécurité publique.

Au-delà des trophées, cette reconnaissance internationale met en lumière une approche fondée sur l'innovation, la recherche et la compréhension fine des dynamiques médiatiques. Elle confirme également la capacité de l'agence à concevoir des campagnes à fort impact, adaptées aux réalités locales tout en répondant aux standards internationaux.

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