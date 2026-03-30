Congo-Kinshasa: Le choléra tue 11 détenus à la prison de Mbanza-Ngungu, les admissions suspendues pour freiner l'épidémie

Une épidémie de choléra frappe la prison centrale de Mbanza-Ngungu, dans le Kongo-Central. Face à situation et à la multiplication des cas, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a ordonné la suspension immédiate de toute nouvelle admission dans l'établissement.

Le bilan est lourd et inquiétant. Depuis le déclenchement de l'épidémie le 27 mars dernier, le choléra s'est propagé rapidement au sein de cette maison carcérale qui compte environ 800 détenus. À ce jour, les autorités déplorent déjà 11 décès et recensent 74 cas confirmés.

Une réponse d'urgence

Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a confirmé l'apparition de l'épidémie depuis le 27 mars. Dans une publication sur son compte X, dimanche 29 mars, il indique avoir immédiatement coordonné la riposte avec le ministère de la Santé.

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Parmi les mesures prises : la mise en place d'un centre de traitement du choléra au sein de la prison, l'ajout de lits pour les malades et le transfert des cas graves vers des structures spécialisées.

Prise en charge et prévention renforcées

Les équipes médicales assurent une prise en charge continue des patients, accompagnée d'une campagne de vaccination et d'actions de sensibilisation pour prévenir la propagation de la maladie.

En parallèle, des opérations d'assainissement, de désinfection et de contrôle de la qualité de l'eau ont été lancées dans l'établissement pénitentiaire.

Suspension des admissions pour contenir l'épidémie

Mesure exceptionnelle, les autorités ont décidé de suspendre temporairement l'entrée de nouveaux détenus dans la prison. L'objectif est de réduire les risques de contamination et de protéger à la fois les prisonniers et le personnel pénitentiaire.

Le gouvernement affirme rester mobilisé pour faire face à cette crise sanitaire et réaffirme son engagement à garantir la santé et la dignité des personnes privées de liberté.