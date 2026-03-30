Congo-Kinshasa: Fin de cavale pour le seigneur de guerre « Muswahili » capturé par les FARDC à Shabunda

Le seigneur de guerre Amisi Sisawa, alias « Muswahili », est désormais entre les mains des Forces armées de la République démocratique du Congo, (FARDC). Ce chef de milice, accusé de nombreuses exactions contre les civils, a été capturé à l'issue d'une opération militaire menée en fin de week-end, dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu, rapporte l'armée.

Une arrestation après un assaut ciblé

L'intervention des forces armées est intervenue dimanche dans la localité de Kitete, à Shabunda-Centre. L'objectif : neutraliser un groupe armé se réclamant des Wazalendo, mais impliqué dans des activités criminelles.

Selon l'armée, l'opération s'est soldée par l'arrestation d'Amisi Sisawa, ainsi que de treize de ses combattants. Le bilan fait également état de deux morts et de deux blessés graves à l'issue des affrontements.

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D'après le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Nord-Sud Kivu, Meya Jérémie, le groupe dirigé par « Muswahili » est impliqué dans plusieurs violations graves des droits humains.

Parmi les faits reprochés figurent des pillages, des extorsions, des actes de torture ainsi que des travaux forcés, notamment dans les zones minières de la région.

Les FARDC indiquent avoir récupéré cinq armes de type AK-47 lors de cette opération. Les échanges de tirs ont eu lieu aux premières heures de la journée de dimanche 29 mars, aux alentours de 4 heures locales.

Mise en garde contre les "faux Wazalendo"

L'armée rappelle que les "véritables" volontaires Wazalendo combattent aux côtés des forces régulières sur les lignes de front. Elle met en garde contre l'utilisation abusive de cette appellation par des groupes armés impliqués dans des activités criminelles.