Afrique: Le continent à l'heure du code - Rattraper ou réinventer ?

Il y a dans chaque sommet technologique une promesse silencieuse : celle de réduire la distance entre ce qui est et ce qui pourrait être. À ITC Africa Summit 2026, qui se tiendra à Alger du 21 au 23 avril, cette promesse prend les allures d'un défi continental.

Car derrière les mots -- innovation, cloud, cybersécurité -- se joue une question plus fondamentale: l'Afrique doit-elle rattraper son retard, ou inventer sa propre trajectoire numérique ? Le numérique, aujourd'hui, n'est plus un secteur; il est une infrastructure invisible, une couche logicielle qui redessine les États, reprogramme les économies et reconfigure les sociétés. Dans ce contexte, les axes retenus -- gouvernance électronique, santé numérique, énergie, transport -- ne sont pas anodins. Ils traduisent une prise de conscience : la transformation digitale ne peut être périphérique, elle doit être systémique.

Mais le continent avance à une vitesse asymétrique. Là où certaines capitales expérimentent déjà l'intelligence artificielle et les architectures cloud souveraines, d'autres peinent encore à stabiliser leurs réseaux de base. Cette fracture numérique intra-africaine est peut-être le premier défi : comment bâtir un écosystème cohérent lorsque les points de départ sont si disparates ? Le second défi est plus subtil, presque philosophique : celui de la souveraineté technologique. L'Afrique peut-elle se contenter d'être un marché pour des solutions importées, ou doit-elle devenir un producteur de technologies ?

Derrière chaque ligne de code, il y a une dépendance potentielle. Derrière chaque plateforme, une architecture de pouvoir. Rattraper le retard ne signifie pas seulement adopter les outils des autres, mais comprendre, maîtriser et, idéalement, concevoir ses propres systèmes. Le sommet d'Alger, en réunissant acteurs publics et privés, startups et institutions, esquisse une réponse: celle de la coopération. Mais une coopération intelligente, orientée vers la création de valeur locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Car l'innovation ne se décrète pas, elle se travaille de l'intérieur. Elle naît de la rencontre entre talents, financements, régulations adaptées et visions politiques claires. Le but du jeu, c'est d'atteindre un numérique africain assumé, lucide et ambitieux Reste enfin la question du rythme. Le monde numérique avance à une cadence exponentielle, là où les politiques publiques évoluent souvent de manière linéaire. Ce décalage est un risque majeur. Pour le combler, l'Afrique devra apprendre à penser en mode agile, à expérimenter sans attendre la perfection, à réguler sans freiner. Alors, rattraper ou réinventer ?