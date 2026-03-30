Tunisie: Mohamed Ali Nafti appelle à un partenariat renforcé avec la FAO

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le 30 mars 2026, M. Nabil Assaf, à l'occasion de sa nomination à la tête du bureau régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Tunisie.

Au cours de cette rencontre, le Ministre a souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre la Tunisie et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) afin de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire, mettant en avant la nature des relations historiques liant la Tunisie à cette organisation ainsi que son engagement actif dans ses programmes depuis les années soixante.

Il a exprimé, par ailleurs, l'appréciation de notre pays pour les efforts déployés par cette organisation et le rôle qu'elle ne cesse de jouer en tant que partenaire actif dans la réalisation de la sécurité alimentaire et des Objectifs de Développement Durable dans la région arabe, africaine et méditerranéenne, ainsi qu'à l'échelle mondiale.

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À cette occasion, le Ministre a réitéré le soutien de la Tunisie aux efforts de l'organisation visant à faire face aux défis croissants auxquels le monde est confronté, tels que le changement climatique, les crises sanitaires, les conflits armés et la pénurie d'eau, qui constituent des menaces pour la sécurité alimentaire mondiale. Il a également insisté sur l'importance de l'intégration des technologies modernes ainsi que sur le renforcement des programmes de formation et de développement des compétences.

De son côté, le responsable onusien a exprimé sa fierté d'assumer ses fonctions en Tunisie, affirmant l'engagement de l'organisation à poursuivre son soutien aux efforts de l'État tunisien en matière de sécurité alimentaire et de développement durable, tout en saluant le niveau des projets de coopération en cours avec notre pays, lesquels contribuent à faire face aux défis croissants.

Il a souligné, en même temps, l'importance d'adopter des pratiques agricoles durables et de renforcer la recherche scientifique et le développement dans les différents domaines liés à la sécurité alimentaire, qui requièrent une expertise internationale dont la Tunisie dispose et sur laquelle il est possible de s'appuyer afin d'améliorer l'action de l'organisation et d'atteindre les objectifs escomptés.