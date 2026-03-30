Soudan: Le pays participe à la réunion ministérielle de la Ligue arabe

30 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 L'ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a participé hier à la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe, qui s'est tenue par visioconférence.

La réunion a porté sur les attaques iraniennes contre la souveraineté de certains États arabes, où le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a réaffirmé , dans son allocution devant le Conseil , sur la solidarité du gouvernement soudanais avec les gouvernements et les peuples des pays victimes de ces attaques, soulignant l'engagement ferme du Soudan à contribuer positivement à la préservation de la sécurité nationale arabe, conformément aux chartes et traités arabes et internationaux.

À cet égard, il a appelé à un renouvellement des accords arabes sur plusieurs questions, notamment celle de la sécurité nationale arabe.

Le ministre a également évoqué la rébellion au Soudan, qui bénéficie d'un soutien régional et international, expliquant que le Soudan a toujours fait office de rempart contre l'infiltration d'éléments extrémistes et radicaux au coeur du monde arabe et africain, une question qui requiert le soutien et l'aide de tous.

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