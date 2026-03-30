Tunisie: L'abattage massif des femelles ovines menace l'équilibre du marché

Le conseiller économique de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), Fethi Ben Khalifa, a appelé, lundi, à une révision du prix du lait à la production, estimant qu'une telle mesure permettrait de rééquilibrer la filière des viandes rouges et de relancer le cheptel bovin en Tunisie.

S'exprimant sur les ondes de Jawhara FM, il a affirmé que « l'abondance de la production est la clé pour réguler les prix », soulignant que cette orientation nécessite une « volonté forte » afin d'assurer la stabilité du secteur agricole.

Fethi Ben Khalifa a par ailleurs alerté sur les répercussions du déficit de la production de viande bovine, qui, selon lui, a contribué à fragiliser le cheptel ovin. Il a mis en garde contre une pratique jugée préoccupante, à savoir l'abattage massif des femelles ovines, qu'il attribue à la hausse du prix de l'agneau sur le marché local. Selon lui, ces déséquilibres structurels appellent des mesures urgentes pour soutenir les éleveurs et préserver les ressources animales, dans un contexte marqué par des tensions sur les prix et l'offre.