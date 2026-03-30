Tunisie: Annulation de la liaison Tunis-Marseille-Tunis - La CTN ajuste son programme

La Compagnie tunisienne de navigation a annoncé, dans un communiqué, l'annulation de sa traversée Tunis-Marseille-Tunis prévue du 31 mars au 2 avril 2026 à bord du navire « Tanit », en raison des mauvaises conditions météorologiques en mer Méditerranée.

La compagnie précise que les passagers ayant réservé pour cette traversée peuvent modifier leurs dates de voyage sans frais supplémentaires, et ce sur les rotations programmées durant le mois d'avril 2026 sur les lignes de Marseille et de Gênes. La Compagnie tunisienne de navigation a présenté ses excuses à ses clients pour ce changement indépendant de sa volonté, lié aux contraintes météorologiques. Pour toute information complémentaire, la compagnie invite les passagers à contacter les numéros suivants : 71 322 802, 71 346 061 et 58 526 822.