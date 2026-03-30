Cote d'Ivoire: Le secrétaire exécutif du PDCI Calice Yapo jugé non coupable de «troubles à l'ordre public»

Rendu vendredi 27 mars, ce jugement va à l'encontre des réquisitions du parquet qui avait demandé 36 mois de prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende contre l'opposant ivoirien. Calice Yapo était poursuivi pour avoir contesté en public la décision prise par le Conseil constitutionnel d'invalider l'élection d'un député de son parti à Toumodi, au début du mois de janvier.

En Côte d'Ivoire, le tribunal d'Abidjan blanchit Calice Yapo. Poursuivi pour avoir contesté l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'élection d'un député de son parti au début du mois de janvier, le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a été jugé non coupable de « troubles à l'ordre public » et de « jet de discrédit sur une décision de justice », vendredi 27 mars.

Dès l'annonce du délibéré, ce dernier a eu une rare manifestation de joie en levant les bras face à la présidente du tribunal.

Puis, accompagné de sa femme et escorté par une trentaine de militants du PDCI, Calice Yapo a quitté la salle d'audience, s'arrêtant à peine devant la presse, juste le temps de lâcher ce commentaire laconique : « Je ne vais pas dire de mots politiques, je bénis simplement le nom de Dieu ».

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À quelques mètres de là, son avocat, Maître Luc Kacou Adje, lui, se félicite : « C'est une satisfaction : au moins le droit a-t-il été dit, affirme celui-ci avant de poursuivre : Une infraction, ce sont des faits, des éléments matériels, des éléments intentionnels. Or, le procureur n'a pas fait ces démonstrations. Si pour moi cela était une évidence, nous étions devant une juridiction, il fallait donc attendre la vérité judiciaire qui est venue confirmer la vérité des faits, à savoir qu'il n'y avait pas d'infraction ».

En déclarant Calice Yapo non coupable des faits qui lui étaient reprochés, les juges ont décidé de ne pas suivre le ministère public qui avait requis 36 mois de prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende à son encontre.

Le numéro deux du PDCI était poursuivi pour avoir contester devant des militants l'invalidation de la réélection d'Hervé Alliali, un député de sa formation, à Toumodi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, au début du mois de janvier. « On ne peut pas dire que le fils d'Alliali a triché ! » s'était-il emporté alors, en critiquant le Conseil constitutionnel qui venait de prendre cette décision.

Le parquet n'a, de son côté, pas encore fait savoir s'il comptait faire appel du jugement.