Tunisie: Barrages - Le pays teste une solution inédite contre l'évaporation massive

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture chargé des Ressources hydrauliques, Hamadi Habib, a annoncé que le ministère a entamé une phase expérimentale, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, consistant à appliquer un « film protecteur » à la surface de l'eau pour limiter l'évaporation.

Intervenant lors d'une rencontre au Centre de Biotechnologie de Borj Cédria, il a précisé que l'impact de ce film sur les eaux potables et d'irrigation est actuellement évalué par des analyses en laboratoire. Cette expérience pilote, explique-t-il, se déroule au barrage de Chiba (gouvernorat de Nabeul), avec l'objectif de généraliser le procédé à l'ensemble des installations hydrauliques après validation des résultats.

Dans cet ordre d'idées, le secrétaire d'État a révélé des chiffres alarmants où il a mentionné que durant l'été, la Tunisie perd environ un million de mètres cubes d'eau par jour à cause de l'évaporation. Une quantité qui équivaut à la consommation totale du Grand Tunis, de Nabeul, du Sahel et de Sfax réunis !

Remplissage des barrages à environ 58%

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Le responsable a également souligné que la construction de barrages demeure une nécessité impérieuse pour gérer et stocker les ressources hydriques sur le long terme. Concernant la situation hydrique actuelle, M. Habib s'est voulu rassurant, affirmant qu'elle est meilleure que celle de l'année dernière. Et ce, indique-t-il, « grâce à une gestion optimisée des ressources, avec un taux de remplissage des barrages atteignant environ 58 % ».

Le secrétaire d'Etat a par ailleurs ajouté que les dernières précipitations ont eu un impact positif, provoquant une remontée de près de 4 mètres du niveau de certaines nappes phréatiques, tout en offrant des indicateurs très prometteurs pour la prochaine saison des grandes cultures des céréales, notamment l'oléiculture.

 

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