Tunisie: Basket/Star de la JSK, Jordan Eric Jackson - Telle mère, tel fils

Fils de la légendaire Sheryl Swoopes, -- 3 médailles d'or aux JO (Atlanta 1996, Sydney 2000 et Athènes 2004) avec « Team USA », 2 coupes du monde FIBA avec les États-Unis (1994 et 2006) et quatre titres consécutifs de champion de la WNBA avec les Houston Comets (1997, 1998, 1999 et 2000), dont 3 fois MVP (2000, 2002, 2005) --, Jordan Eric Jackson a grandi au coeur des plus hauts standards du basketball américain tout en se forgeant une identité qui lui est propre.

Du Texas à la NBA G League (Windy City Bulls et Maine Celtics), du Liban (Antranik Beirut) à la Tunisie (Jeunesse sportive kairouanaise), son parcours témoigne de sa détermination, de sa résilience et de son évolution personnelle.

Jordan Eric Jackson (1,91m), voilà un nom qui résonne fort, actuellement, sur les parquets du championnat tunisien de la Pro A. Athlétique, explosif, agile et surtout adroit, le joueur américain de la Jeunesse sportive kairouanaise a éclaboussé de son talent la série des demi-finales du Super-Play-Off contre le leader saison régulière, le Club Africain. Face à l'armada du coach espagnol Antonio Pérez Caínzos, l'ailier de la JSK a dominé de la tête et des épaules les deux stars de la sélection tunisienne -- Omar Abada et Oussama Marnaoui -- pour qualifier les Aghlabides à leur première finale nationale depuis 2008.

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Ses « dunks » rageurs, ses contrattaques éclair, ses « steals » (interceptions) plein de ruses, ses tirs en cloche, son aisance ball en main, ses accélérations fulgurantes et la régularité de son rendement ne laissent personne indifférent. Même l'Union sportive monastirienne (USMo) en a fait les frais lors du premier « Game » de la finale du championnat à la salle Mohamed Mzali en inscrivant 27 points et en délivrant 7 passes décisives, avec une note d'efficacité de 33, faisant de lui le meilleur marqueur et le MVP du match devant l'inoxydable Firas Lahyani (18 points, 6 rebonds et 18 efficacité).

Un arbre généalogique profondément ancré dans l'excellence

Véritable phénomène dans les pages tunisiennes dédiées au basketball sur les réseaux socionumériques, plusieurs de nos compatriotes ignorent que le sport des géants est encodé dans ses gènes (son arbre généalogique est profondément ancré dans l'excellence du basketball).

Né le 25 juin 1997 à Lubbock (Texas-États-Unis), Jordan Eric Jackson est venu au monde avec une prédestination pour la grandeur de ce sport. Fils unique de la légende de la WNBA Sheryl Swoopes -- surnommée la « Michael Jordan » du basketball féminin au pays de l'Oncle Sam -- et de son mari de l'époque, Eric Jackson (un ancien basketteur qui portait lui aussi comme Sheryl le maillot numéro 22 lorsqu'il était joueur, ce qui confère à ce numéro une signification symbolique particulière pour Jordan).

D'ailleurs, étant très proche de Michael Jordan, Swoopes a voulu nommer son fils « Jordan » en hommage à son ami et idole de toujours, le numéro 23 des Chicago Bulls. Intronisée au Hall of Fame en septembre 2016 aux côtés de Shaquille O'Neal, Yao Ming ou encore Allen Iverson, Sheryl Swoopes est considérée comme l'une des meilleures joueuses de l'histoire de ce sport aux côtés de Lisa Leslie et Rebecca Lobo.

Outre ses performances monstrueuses, l'ancienne joueuse des Houston Comets a été une pionnière dans bien des domaines. Elle est par exemple la première joueuse à signer un contrat professionnel avec la toute nouvelle ligue américaine de l'époque, la WNBA, en 1996. Et lors du All-Star Game de la WNBA 2011, Swoopes a été reconnue comme l'une des 15 meilleures joueuses de l'histoire de la ligue.

« Air Swoopes »

En plus, au cours de sa carrière en WNBA, Sheryl Swoopes a été nommée MVP à trois reprises (2000, 2002, 2005) et a remporté quatre titres consécutifs en tant que membre des Houston Comets (1997-2000). Mais, auparavant, Swoopes avait mené une brillante carrière universitaire à Texas Tech, où elle a été sélectionnée dans la première équipe All-America en 1992 et 1993, et a été nommée Joueuse universitaire de l'année Naismith ainsi que Joueuse de l'année WBCA lors de sa dernière saison.

Sheryl détient toujours le record de l'université pour la meilleure moyenne de points par match en carrière et le plus grand nombre de points marqués en une saison. En 1993, elle a inscrit 47 points, un record de la NCAA, lors de la finale du championnat national et a été nommée meilleure joueuse du Final Four de la NCAA.

Deux ans après avoir offert la victoire aux Texas Tech Lady Raiders en NCAA, la star apposait son nom près de la marque Nike, devenant la première joueuse à hériter de son propre modèle signature, le fameux « Air Swoopes » (des baskets lancées en 1995).

Pilier de la « Team USA » (équipe nationale américaine), elle a remporté trois médailles d'or olympiques (Atlanta 1996, Sydney 2000 et Athènes 2004) ainsi que deux médailles d'or (1998 en Allemagne et 2002 en Chine) et deux médailles de bronze (1994 en Australie et 2006 au Brésil) lors des Coupes du monde féminines de basketball de la FIBA, consolidant ainsi son statut de l'une des joueuses les plus dominantes de ce sport.

Une enfance bercée par la discipline et l'esprit de la compétition

Nul doute, Jordan Eric Jackson a grandi dans un foyer où régnaient la discipline, l'esprit de compétition et la quête incessante de l'excellence. De la petite enfance à l'âge adulte, Jordan Eric Jackson a vécu dans un environnement où l'amour du basketball n'était pas seulement un passe-temps, mais une identité familiale. Sa mère se préparait pour ses débuts révolutionnaires en WNBA alors qu'il n'avait que deux mois, le faisant ainsi entrer dans l'histoire du basketball féminin avant même qu'il ne sache parler.

Ayant grandi au milieu des vestiaires, des entraînements et des salles de sport professionnels, il a développé un aisance naturelle avec ce sport. Les entraîneurs, ses coéquipiers et les membres des médias se souviennent de lui comme d'un enfant calme mais observateur -- quelqu'un qui observait les stratégies de jeu, suivait les analyses vidéo et s'imprégnait de l'aspect mental de la compétition bien avant de lacer ses chaussures pour entamer son propre parcours.

Même après le divorce de ses parents en 1999, il a continué à bénéficier d'un environnement familial très solidaire. Alisa Scott, la compagne de Sheryl Swoopes depuis 2005 et elle-même entraîneuse de basketball accomplie, a eu une influence majeure sur son éducation. Leur foyer alliait discipline, structure et soutien émotionnel -- un environnement qui a encouragé Jordan à trouver sa propre voie plutôt que de se contenter de répondre aux attentes liées à son nom de famille.

En grandissant, il est devenu évident qu'il partageait le même ADN sportif qui animait ses deux parents. Pourtant, sa famille l'a toujours encouragé à être plus que « le fils de Sheryl Swoopes ». Ils voulaient qu'il se forge un nom à lui, et cette base a contribué à forger sa confiance, sa résilience et son éthique de travail.

Du lycée à l'université

Au lycée, Jordan Eric Jackson a commencé à faire preuve de cette explosivité athlétique qui allait plus tard définir sa carrière. Arrière hors pair originaire de Houston, il affichait une moyenne de 9,8 points par match en deuxième année, qu'il a portée à 13,4 points par match en troisième année. Ses performances ont fortement attiré l'attention des recruteurs universitaires, ce qui lui a finalement valu plus d'une douzaine d'offres de bourses d'études.

Ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement sa capacité à marquer, mais aussi sa vitesse, son détente verticale et sa créativité près du panier. Les entraîneurs le décrivaient souvent comme un « slasher » né, capable de battre les défenseurs au dribble et de conclure des actions que la plupart des joueurs n'oseraient même pas tenter. Le parcours universitaire de Jordan Eric Jackson est aussi empreint de résilience, de patience et de détermination.

Après avoir signé sa lettre d'intention avec Texas Tech le 22 avril 2015, il a disputé sa première saison universitaire, mais cherchait à obtenir davantage d'opportunités de jeu. Cette décision l'a conduit au Midland College, où il a continué à perfectionner ses fondamentaux et à élargir son répertoire offensif. Il a finalement été transféré à l'Université du Texas Rio Grande Valley (UTRGV), le programme où il a véritablement trouvé son rythme. À l'UTRGV, il a joué au poste d'arrière, portait le maillot numéro 22 et s'est approprié l'héritage qui y est associé : sa mère avait porté le même numéro tout au long de sa carrière de championne.

Il a obtenu en 2020 une licence en communication de masse, démontrant ainsi son intérêt pour la narration, le journalisme sportif et le travail dans les médias au-delà du basketball. Sa carrière universitaire ne se résume pas à des statistiques ; elle témoigne de sa capacité d'adaptation et de son épanouissement personnel. Jordan Eric Jackson a appris à s'épanouir dans différents systèmes, à s'adapter à de nouveaux rôles et à diriger avec maturité -- autant de compétences qui le préparent au parcours international qui l'attend.

Une carrière professionnelle débutée dans la NBA G League

Après avoir obtenu son diplôme, Jordan Eric Jackson s'est officiellement lancé dans une carrière professionnelle de basketteur, empruntant un parcours de plus en plus courant chez les joueurs américains talentueux : allier une expérience à l'étranger à des opportunités au sein de la NBA G League (une ligue américaine mineure de basketball créée et dirigée par la National Basketball Association). Il a commencé à faire ses preuves dans cette ligue -- antichambre officielle de la NBS -- avec les Windy City Bulls, où il a su mettre en avant ses qualités athlétiques et son énergie défensive.

Sa détente est devenue sa marque de fabrique, attirant l'attention même lorsqu'il n'était pas le meilleur marqueur sur le terrain. En 2023, il a signé avec l'Antranik Beyrouth au Liban, une décision qui a marqué son véritable essor professionnel. Il y a affiché une moyenne de 27,7 points par match, devenant ainsi le meilleur marqueur du championnat et le leader au nombre d'interceptions.

Sa polyvalence, sa capacité à créer des occasions de tir et ses dunks spectaculaires lui ont valu le respect des entraîneurs internationaux et de ses coéquipiers. Sa prochaine étape à l'étranger fut le JSK en Tunisie, où il a rejoint l'équipe fin 2025 ou début 2026. Le fait d'évoluer dans le championnats tunisien, réputé pour son intensité physique, lui a permis de renforcer encore davantage sa confiance en ses capacités de finition et son tir à mi-distance. La carrière internationale de Jordan Eric Jackson témoigne de sa volonté d'explorer divers environnements de compétition tout en continuant à perfectionner son jeu.

Lauréat du concours de « dunk » en 2024

Toutefois, le moment fort qui a marqué le succès de Jordan Eric Jackson s'est produit en février 2024, lorsqu'il a remporté le concours de « dunk » de la NBA G League. Représentant les Maine Celtics, livrant une performance inoubliable qui rendait hommage à ses racines familiales. Ce soir-là, Jordan a enfilé le maillot vintage n° 22 des Houston Comets de sa mère et a réalisé un « dunk » acrobatique vertigineux qui a électrisé la salle.

Le public a explosé de joie alors qu'il mêlait histoire, émotion et génie athlétique en un seul instant. Après sa victoire, il a embrassé Sheryl Swoopes sur le terrain, célébrant non seulement un titre, mais aussi un passage de flambeau symbolique. Cette victoire a instantanément rehaussé le profil de Jordan et rappelé aux fans que la grandeur athlétique peut être profondément ancrée dans un arbre généalogique.

Aujourd'hui, Jordan Eric Jackson s'impose comme l'une des étoiles montantes les plus fascinantes du basketball moderne : un joueur talentueux doté d'une expérience internationale, d'exploits athlétiques qui font le buzz et d'un héritage familial ancré dans la grandeur de la WNBA. Bien plus que « le fils de Sheryl Swoopes », Jordan Eric Jackson s'est forgé un palmarès professionnel impressionnant, alliant talent, personnalité et ambition internationale dans une histoire qui ne cesse de s'enrichir au fil des saisons.

Enfin, au-delà du basketball, Jordan Eric Jackson accorde une grande importance à l'éducation et à la communication. Son diplôme en communication de masse obtenu à l'UTRGV témoigne de son intérêt pour les médias sportifs, l'audiovisuel et la narration. Dans ses interviews et ses déclarations publiques, il a exprimé son admiration pour les athlètes qui se reconvertissent dans les médias, alliant perspicacité et charisme. Ce parcours universitaire lui assure une stabilité à long terme et lui ouvre des perspectives de carrière au-delà du basketball, ce qui témoigne de son esprit visionnaire.