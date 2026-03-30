Tunisie: Le ministre de l'Équipement annonce de bonnes nouvelles aux habitants de Sfax et du Nord

Lors d'une séance plénière qui a eu lieu ce matin du lundi 30 mars 2026 à l'ARP, Salah Zouari, ministre de l'Équipement et de l'Habitat, a déclaré que le projet Taparura à Sfax enregistre une progression notable. Le ministre a ajouté dans ce même cadre que des développements positifs seraient annoncés dans les prochaines semaines.

Et en guise de réponse à une question du député Tarek El Mahdi, le ministre a précisé que les trois tranches du projet de l'entrée nord de Sfax seront achevées au cours du troisième trimestre de l'année 2026.

Nord-Ouest

Répondant à l'interrogation de la députée Rym Maâchaoui, le ministre a indiqué que les crédits alloués au projet de la route de l'hôpital de Dahmani sont mobilisés. Il a précisé que l'appel d'offres a été relancé et que le démarrage officiel des travaux sera annoncé d'ici quelques semaines.

Concernant le raccordement du gouvernorat du Kef à l'autoroute, le ministre a confirmé le lancement de la procédure de liquidation foncière des terrains concernés par le tracé. Il a souligné dans ce sens que ce projet constituera un atout majeur pour la région du Kef et l'ensemble du Nord-Ouest tunisien.