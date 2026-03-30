Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Des jeunes entrepreneures primées pour leurs innovations

À l'occasion du Mois de la femme, une trentaine de jeunes congolaises a participé, le 27 mars à Brazzaville, à un hackathon dédié au digital. Organisé par Akieni Academy avec l'appui de Archer et de Unicongo, l'événement a permis de révéler des talents féminins prometteurs et des solutions innovantes à fort impact social.

Le numérique était à l'honneur lors du hackathon du digital féminin, réunissant des étudiantes, des professionnelles et des passionnées venues d'horizons divers. Cette initiative visait à encourager les femmes à s'engager davantage dans les métiers du digital, à l'instar du groupe Mwassi Justice, axée sur la protection et l'assistance des femmes en situation de danger ou de violence.

La solution Mwassi Justice a particulièrement retenu l'attention du jury. Pour Grâce Ololo, présidente du jury, les participantes ont démontré un réel potentiel. Elle a salué des idées « innovantes » et « utiles à la société congolaise », indiquant que certains projets répondent à des problématiques concrètes et urgentes. Le projet primé, a-t-elle insisté, constitue une réponse pertinente à une réalité sociale bien ancrée.

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Au-delà de cette initiative, d'autres équipes ont proposé des solutions variées, allant de la protection de la santé infantile à l'agro-business, en passant par des outils d'épargne digitale. Autant de propositions qui illustrent la diversité des préoccupations et la créativité des participantes. Selon la directrice de la communication d'Akiéni Academy, Azaad Manté, cette activité s'inscrit dans la mission globale de son organisation d'accompagner la transformation digitale des entreprises et promouvoir les talents locaux. De nombreuses entreprises congolaises font encore appel à des compétences étrangères, faute de profils disponibles sur le marché national.

Ce hackathon visait ainsi un double objectif, a précisé Azaad Manté. Celui de sensibiliser les jeunes femmes aux opportunités offertes par le numérique et de démontrer leur capacité à innover. « Elles ont prouvé qu'elles ont du talent, de la créativité et une réelle appétence pour ces métiers », a-t-elle ajouté, mettant également en avant l'esprit d'équipe et de cohésion développé tout au long de la compétition.

Parmi les participantes, Loulou Mozenga, membre de l'équipe lauréate, a souligné l'importance de telles initiatives pour l'autonomisation des femmes. À la tête d'une agence de communication en ligne, elle oeuvre déjà à promouvoir les entrepreneurs locaux à l'échelle nationale et internationale. Elle retient de cette expérience « la motivation, la détermination et la modernisation des femmes », insistant sur le fait que ces dernières sont désormais capables de concevoir des solutions numériques innovantes et de répondre aux défis contemporains.

À travers ce hackathon, Akieni Academy et ses partenaires entendent ainsi contribuer à faire émerger une nouvelle génération de femmes leaders dans le digital, capables de participer activement au développement économique et social du Congo.