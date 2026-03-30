Congo-Brazzaville: Disparition - La force publique a rendu hommage à trois gendarmes décédés sur la nationale numéro 1

Le commandant de la gendarmerie nationale, le général Gervais Akouangué, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, a patronné, le 27 mars à Brazzaville, la cérémonie d'hommage rendu à trois gendarmes décédés au cours d'un accident de circulation survenu sur la N° 1.

Au terme des rites et rituels de la gendarmerie, des autorités militaires, gendarmes et civils se sont recueillis pendant plusieurs minutes devant les corps sans vie des trois soldats de la paix, notamment Nicolas Akoli-Moyenzi, Gambu-Ondongo et Julo MokoKo.

Lisant l'oraison funèbre, le colonel major Herman Mouassiposso, directeur technique des renseignements judiciaires et de la documentation, s'adressant à la corporation a dit : « ...À vous, chers collègues, leur disparition rappelle la douleur de notre métier, mais aussi les risques qu'il comporte. Nous continuons à servir avec la même fierté, la même détermination... ».

Pour rappel, ce drame était survenu le 18 mars dernier, aux environs de onze heures, dans un village du département du Pool, au moment où ces gendarmes assuraient une mission de sécurisation d'un convoi dans cette partie du pays.

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Signalons qu'après les honneurs militaires de la force publique et l'oraison funèbre rappelant leur sens du service, les corps sans vie de ces trois gendarmes, allongés dans les cercueils et couvert du drapeau tricolore ont été conduits vers un cimetière de la place.