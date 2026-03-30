Congo-Brazzaville: Arts martiaux - La Fédération congolaise de taekwondo ouvre son siège de Pointe-Noire

Dans le but d'offrir un cadre administratif et technique adéquat aux dirigeants et pratiquants du taekwondo, la Fédération congolaise de la discipline a inauguré, le 28 mars, son siège de Pointe-Noire en présence de Likoué Furet, représentant le ministère des Sports, des sportifs et des invités.

Le siège de la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae) est une infrastructure moderne qui offre toutes les commodités nécessaires de travail visant à mettre les dirigeants et les amoureux de cette discipline olympique dans un environnement sain et optimal, eu égard aux résultats encourageants que récolte cet art martial sur le plan continental et international.

« L'inauguration du siège de la Fédération congolaise de taekwondo et l'ouverture de ses bureaux s'inscrivent dans la volonté de promouvoir ce sport et de le rapprocher de chaque pratiquant, club et ligue. Le choix de Pointe-Noire s'explique parce que la ville est un vivier de talents pour les arts martiaux. En dotant la fédération d'un siège de plus, nous confirmons notre engagement à offrir un cadre administratif et technique de qualité à cette discipline et à ceux qui l'animent.

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Ce siège inauguré sera ainsi un cadre de concertation et de formation par excellence dans l'optique d'offrir des résultats probants à la discipline », a dit Adel Rihan, président de la Fécotae. Il a remercié les autorités locales et les partenaires pour leur soutien multiforme au dynamisme de cette discipline.

Situé au centre-ville, le siège départemental de la Fécotae est une enceinte moderne qui comprend une salle d'accueil, une salle de réunion et le bloc administratif avec bureaux pour la direction technique, le secrétariat et la trésorerie, le bureau du président et les sanitaires sans oublier les autres locaux indispensables pour le bon fonctionnement de l'administration.

Avec l'inauguration de ce siège, le taekwondo congolais affirme plus que jamais son ambition d'être l'une des disciplines sportives phares du pays. « L'ouverture de ce siège traduit l'engagement et la volonté de la fédération à se doter d'un cadre administratif adéquat pour une meilleure organisation de la discipline. Il sera donc le lieu indiqué pour la planification stratégique, la prise des décisions, la coordination garantie, la bonne collaboration », a dit Likoué Furet après la coupure du ruban symbolique.

« Cette activité s'inscrit dans la mise en oeuvre de votre projet de développement du taekwondo, présenté le 31 janvier dernier à Brazzaville lors l'assemblée générale élective à l'issue de laquelle, vous avez été placé à la tête de la Fédération congolaise de taekwondo. Cette action marquera un tournant important dans la vie de notre fédération et ouvrira sans nul doute des perspectives nouvelles pour le développement de cette discipline sportive dans notre pays. Chers dirigeants, faites de ce siège un lien de concertation et de dialogue pour l'intérêt de la discipline », a-t-il ajouté s'adressant au président de la fédération.

Le bureau exécutif de la Fécotae qui va oeuvrer pendant l'olympiade 2025-2026 a été présenté au cours de la cérémonie suivi d'une séance de démonstration de quelques exercices de la discipline par les jeunes taekwondoines sous la supervision d'un maître encadreur.

Signalons que cette fédération a deux autres sièges au stade Alphonse-Massamba-Débat et au Complexe sportif La Concorde de Kintélé, à Brazzaville.