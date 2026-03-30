Congo-Brazzaville: Présidentielle du 15 mars - Vladimir Poutine félicite Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection

Réélu à une large majorité lors du scrutin du 15 mars dernier, le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, a reçu le 28 mars les félicitations de son homologue russe, Vladimir Poutine. Un message qui met en avant la solidité des relations entre le Congo et la Russie.

Dans une correspondance adressée au chef de l'État congolais, Vladimir Poutine a salué sa réélection, la qualifiant d'opportunité pour renforcer davantage les liens bilatéraux entre les deux pays. Dans sa lettre, le président russe a exprimé ses « sincères félicitations » à Denis Sassou N'Guesso, tout en rappelant le caractère « amical » des relations entre Brazzaville et Moscou. Il a également évoqué les rencontres récentes entre les deux dirigeants, notamment en Russie et en Chine, comme preuve de la vitalité de cette coopération.

Au-delà des formules protocolaires, Vladimir Poutine a insisté sur la nécessité de poursuivre le développement de partenariats « mutuellement avantageux » dans plusieurs secteurs. Il a enfin adressé ses voeux de succès, de santé et de prospérité à son homologue congolais.

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Le même 28 mars, la Cour constitutionnelle du Congo a validé les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Ceux-ci confirment la victoire de Denis Sassou N'Guesso avec 94,90 % des suffrages exprimés, consolidant ainsi son maintien à la tête de l'État.