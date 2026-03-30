Congo-Brazzaville: Vie associative - Des enseignants-chercheurs à la retraite créent leur association

30 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

L'Association congolaise des enseignants-chercheurs à la retraite (ACECR) de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville a fait sa sortie officielle le 28 mars, à l'auditorium de la Grande bibliothèque de cette université.

« Cette association est créée en avril 2025 par les enseignants-chercheurs à la retraite, dans l'intention de consolider les valeurs de vivre ensemble. L'ACECR est une association culturelle, sociale et apolitique à but non lucratif qui vise à fédérer les énergies afin de consigner les valeurs académiques et citoyennes », a fait savoir la présidente, Marie Geneviève Maloumbi. Cette association a pour objectifs, a-t-elle indiqué, de favoriser les échanges et les rencontres entre les enseignants-chercheurs à la retraite ; d'apporter assistance multiforme aux membres en cas de d'événements heureux ou malheureux ; de contribuer à la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche ; d'organiser les activités culturelles, sportives et les loisirs.

A l'occasion de cette sortie, Antoinette Kebi, membre de cette association, a développé un sous-thème intitulé « Lutte contre la pauvreté intellectuelle et lutte contre l'isolement ». Un sous-thème qui a eu l'avantage de résumer toute la problématique de cette journée qui a rappelé que la lutte contre la pauvreté intellectuelle et l'isolement sont un même combat, un seul et même mal ; même si quelques nuances, a-t-elle commenté, peuvent être relevées.

Antoinette Kebi a rappelé à l'auditoire que la lutte efficace contre ces maux commande que soient d'abord comprises les raisons de leurs émergences et manifestations. La pauvreté intellectuelle, les choses nécessaires à la vie et qui font défaut ne sont toujours pas d'ordre matériel. Il peut s'agir de ressources cognitives, comme culturelles. « L'isolement, quant à lui, est ce sentiment de solitude que ressent une personne dans sa forme la plus grave et elle débouche sur un autre sentiment... », a-t-elle expliqué.

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