Tunisie: Pluies et vents forts en Tunisie - appel à la prudence de l'ONSR

L'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a appelé, ce lundi, l'ensemble des usagers de la route à la prudence face aux perturbations météorologiques attendues sur plusieurs régions du pays. L'organisme insiste sur la nécessité d'adopter un comportement responsable pour prévenir les accidents, dans un contexte marqué par des pluies et des vents parfois forts.

Selon l'ONSR, des précipitations sont attendues dans plusieurs zones du nord et du centre, pouvant devenir localement abondantes en fin de nuit, notamment dans les régions les plus septentrionales. Les gouvernorats concernés par ces conditions sont Zaghouan, le Grand Tunis, Nabeul, Jendouba, le Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Béja et Bizerte. Par ailleurs, les vents seront relativement forts au nord, en particulier près des côtes et dans les zones élevées, ce qui pourrait affecter la stabilité des véhicules, notamment les deux-roues et les poids lourds.

Face à ces conditions, l'ONSR recommande de réduire la vitesse et de l'adapter à l'état de la chaussée et à la visibilité, surtout lors du début des pluies afin d'éviter les dérapages. L'Observatoire insiste également sur l'importance de respecter les distances de sécurité, afin de prévenir les collisions en cas de freinage brusque.

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Les usagers de la route sont également appelés à utiliser les feux de croisement en cas de visibilité réduite, notamment sous la pluie ou en présence d'une couverture nuageuse importante. Les conducteurs, en particulier ceux des motocyclettes, sont encouragés à maintenir un éclairage permanent, de jour comme de nuit.

L'ONSR met également en garde contre les risques liés aux vents forts, qui peuvent déséquilibrer les véhicules sur les ponts et les routes dégagées, et recommande d'éviter le stationnement sous les arbres ou à proximité des panneaux publicitaires. À travers cet appel, l'Observatoire réaffirme que la sécurité routière demeure une priorité, invitant les citoyens à faire preuve de vigilance et à adopter une conduite responsable durant cette période de perturbations météorologiques.