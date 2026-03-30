Tunisie: Projet Taparura - Une « bonne nouvelle » attendue dans les prochaines semaines

Le ministre de l'Équipement, Sleh Zouari, a annoncé, lundi 30 mars 2026, qu'une « bonne nouvelle » concernant le projet Taparura à Sfax pourrait être dévoilée dans les prochaines semaines, à l'issue de l'examen en cours par le partenaire saoudien.

S'exprimant lors d'une séance plénière au Parlement, en réponse à une question du député de Sfax, Tarek El Mehdi, le ministre a précisé que les études relatives au projet ont été effectivement lancées le 3 juillet 2025, avant d'être présentées au conseil d'administration de la Société Al Buhaira le 25 septembre de la même année. Selon lui, le conseil d'administration a, par la suite, officiellement transmis ces études au partenaire saoudien, actionnaire dans le projet, qui devra rendre sa position finale dans les prochains jours quant à son engagement.

Ce projet structurant, longtemps attendu par les habitants de Sfax, semble ainsi entrer dans une phase décisive, marquée par l'attente d'un arbitrage du partenaire étranger. Sleh Zouari a, enfin, exprimé son optimisme quant à une issue favorable, évoquant la possibilité d'une annonce positive à la fois pour la région de Sfax et pour l'ensemble du pays.