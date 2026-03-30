Tunisie: Le ministère des Affaires sociales prépare une refonte du système de Kafala

Le ministère des Affaires sociales oeuvre à apporter des modifications au système de prise en charge (Kafala), régi par la loi n° 27 de 1958, afin de permettre aux familles tunisiennes de prendre en charge les personnes handicapées sans soutien, en bénéficiant d'aides financières, a annoncé le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, lors d'une table ronde organisée vendredi dernier par le Conseil national des régions et des districts.

Le ministre a précisé que cette mesure vise à intégrer les personnes handicapées sans soutien familial au sein de milieux familiaux, plutôt que de les maintenir dans des centres spécialisés dans leur formation et leur réadaptation, ajoutant que le ministère préfère permettre à cette catégorie sociale de vivre dans un environnement familial naturel, ce qui les aide à s'intégrer facilement dans la société. Cela constitue, selon lui, une garantie pour le renforcement des valeurs de solidarité et de cohésion sociale.

Dans un autre contexte, Lahmar a révélé que la part de la masse salariale dans le budget du ministère des Affaires sociales ne dépasse pas 6 %, soulignant qu'aucun autre ministère n'enregistre un pourcentage aussi faible de la masse salariale par rapport aux dépenses allouées au financement des services dans le domaine des affaires sociales. En ce qui concerne les ressources humaines, le ministre a indiqué que le ministère souffre d'un certain manque de personnel dans ce domaine en raison du détachement de ses compétences vers d'autres ministères, estimant que le retour des détachements contribuerait à combler les besoins.

Par ailleurs, le ministre a annoncé la création de deux nouveaux centres d'accompagnement et d'orientation sociale dans les gouvernorats de Sousse et de Sfax, précisant que ces centres seront renforcés par des équipes du ministère de la Santé. Dans le même cadre, il a indiqué que le projet de création d'un nouveau centre d'accompagnement et d'orientation sociale dans le gouvernorat de Kairouan serait prêt d'ici 2026.

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