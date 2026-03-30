Sénégal: Promotion des femmes scientifiques - La cellule de Dakar de l'AiMS mobilisée

La cellule de Dakar de l'Association des femmes mathématiciennes du Sénégal (AiMS) a organisé samedi une journée scientifique à la faculté des Sciences et Techniques (FST) de l'Université Cheikh Anta Diop. Placée sous le thème « Femmes et sciences », cette journée s'inscrivait dans le cadre des commémorations de la Journée internationale des droits de la femme, réunissant étudiants, chercheurs et enseignants dans un amphithéâtre comble.

La présidente de l'AiMS Dre Adjaratou Arame Diaw, maître de conférences en mathématiques et spécialiste en géométrie, a donné le coup d'envoi de cet événement. Elle a insisté sur l'importance de dépasser la simple célébration symbolique du 8 mars. « Notre objectif est clair : rendre visibles les femmes scientifiques, encourager les vocations et accompagner les trajectoires jusqu'au master, au doctorat et au-delà », a-t-elle déclaré. Dre Diaw a également souligné la nécessité de construire un environnement de recherche inclusif, dans lequel chacun peut s'épanouir avec conscience et légitimité.

La directrice académique de l'AiMS, Dre Coura Baldé, a invité les étudiants à s'inspirer des exemples présents lors de la journée, affirmant : « Vous verrez ici des modèles qui travaillent au sein même de la Faculté. Soyez convaincus que vous pouvez, vous aussi, réussir. »

Le professeur Ba Bakary Manga, spécialiste d'analyse à la FST, a salué l'engagement de l'AiMS dans la promotion des femmes en sciences, rappelant que « les mathématiques et les sciences ne peuvent pleinement se développer sans la contribution de toutes et de tous. Promouvoir la participation des femmes est autant une condition de progrès scientifique qu'une exigence d'équité. »

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Présent également, le chef du département de mathématiques et informatique, Pr Masseye Gaye, a regretté que les modèles féminins ne soient pas suffisamment mis en valeur, appelant à un effort collectif pour remédier à cette lacune.

Le doyen de la FST, Ismaila Diouf, a clos la cérémonie en soulignant l'urgence d'agir pour une meilleure représentation des femmes dans les sciences. « La Faculté des sciences et techniques se veut un espace où seul le mérite, le travail et le talent doivent prévaloir. Mais l'égalité en sciences ne se décrète pas, elle se construit », a-t-il déclaré. Il a salué les initiatives concrètes prises par la faculté pour sensibiliser la communauté universitaire et encourager les étudiantes à poursuivre des études avancées, jusqu'au doctorat.

Cette journée de l'AiMS à Dakar marque une étape importante dans la valorisation des femmes scientifiques au Sénégal, ouvrant la voie à une plus grande équité et à un enrichissement mutuel des savoirs.