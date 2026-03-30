Sénégal/Gambie: Match amical - Les Lions défendent leur suprématie face aux Scorpions en quête d'exploit

Dakar — Le Sénégal affronte la Gambie, mardi, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de Dakar, dans le cadre d'un match amical international où les Scorpions tenteront de mettre fin à plusieurs décennies sans victoire face aux Lions.

Le match est prévu à 19h GMT. Les premières confrontations remontent aux éliminatoires de la Coupe N'krumah en février 1961, avec notamment une victoire gambienne lors du match retour. Il faudra attendre onze ans pour que les deux équipes se retrouvent. C'était lors des éliminatoires de la zone 2 pour les Jeux de Lagos en 1972, au cours desquels le Sénégal avait largement dominé la Gambie sur le score de 7-1. L'année suivante, les Scorpions signaient leur dernier succès sur la marque de deux buts à un (2-1).

Depuis cette victoire de 1973, les deux sélections se sont affrontées une vingtaine de fois, avec une nette domination sénégalaise, entre victoires et plusieurs matchs nuls. Plus récemment, lors de la Coupe d'Afrique des nations 2023 disputée en Côte d'Ivoire, les deux équipes partageaient la même poule. Elles se ont sont affrontées le 15 janvier à Yamoussoukro où l'équipe du Sénégal a confirmé sa domination avec un succès large (3-0). La Gambie n'a plus réussi à s'imposer face à son voisin depuis près de cinquante ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal aborde ce match en tant que champion d'Afrique et avec un enthousiasme populaire remarquable. Les Lions ont battu le Pérou en match amical, samedi dernier, au Stade de France archicomble, sur le score de 2 buts à 0. Ils ont présenté le trophée à la diaspora sénégalaise. Cette ambiance festive et cette ferveur populaire seront au rendez-vous mardi au stade Abdoulaye-Wade, un chaudron réputé pour sa capacité à électriser les joueurs et le public. Les hommes de Pape Thiaw chercheront à confirmer leur suprématie continentale, tandis que la Gambie tentera de créer l'exploit en essayant de battre son adversaire.