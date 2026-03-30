Ethiopie: Le gouvernement s'engage et affiche une détermination forte dans la consolidation des institutions démocratiques

Addis-Abeba — Le Service de communication du gouvernement a souligné l'engagement soutenu des autorités dans la mise en place et le renforcement d'institutions démocratiques, considérées comme les fondements essentiels de l'édification de l'État.

Dans un communiqué intitulé « Réformes politiques inclusives pour des fondements nationaux solides », le SCG indique que l'Éthiopie a poursuivi avec efficacité des objectifs stratégiques visant à surmonter des crises politiques profondément enracinées et à orienter le pays vers un système démocratique plus résilient.

Parmi les avancées majeures figure l'abandon progressif du discours exclusionniste dit « centre-périphérie », longtemps perçu comme un facteur de division et d'affaiblissement de la cohésion nationale.

Selon le communiqué, cette transformation ouvre la voie à une vision d'unité multinationale fondée sur une répartition équitable du pouvoir et des ressources entre citoyens et régions, affirmant que l'Éthiopie se construit désormais comme une patrie commune, inclusive et partagée.

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Le Service met également en avant l'importance de forger un récit national fédérateur, capable de transcender les générations. À cet égard, des symboles et réalisations majeurs -- tels que le Mémorial de la Victoire d'Adoua, le Grand Barrage de la Renaissance ainsi que des initiatives comme « Dîner pour Sheger », « Dîner pour la Nation » et « Dîner pour les Générations » -- contribuent à renforcer le sentiment de fierté collective.

En valorisant la diversité comme levier d'unité, les efforts menés dans le cadre de la plateforme de dialogue national participent à faire évoluer les perceptions, en remplaçant les logiques de méfiance par une dynamique de fraternité et de prospérité partagée.

Le communiqué souligne par ailleurs des progrès notables dans la professionnalisation des secteurs stratégiques. Les réformes engagées dans les institutions de sécurité, de justice et de gouvernance visent à garantir leur pleine responsabilité devant la loi et les citoyens.

La restructuration de la Commission électorale nationale (CEN) et de la Commission des droits de l'homme (CDH), désormais placées sous une direction indépendante, ainsi que la préservation des forces de défense contre toute interférence politique, illustrent ce processus de renouveau institutionnel.

Selon le service, ces avancées politiques, appuyées par une stabilité intérieure renforcée et un élargissement de l'espace politique, constituent des bases solides pour inscrire l'Éthiopie sur la voie d'un développement durable, prospère et souverain.