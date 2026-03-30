Sénégal: Défilé du 4-avril 2026 - Kaffrine va mobiliser 450 personnes (Officiel)

30 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — La région de Kaffrine (centre) compte mobiliser, cette année 450 personnes pour le défilé du 4-avril marquant l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a appris l'APS du lieutenant-colonel Daouda Ndiaye, le chef de corps du 2e bataillon d'artillerie de la zone militaire numéro 3.

"Au total, 450 participants sont attendus pour le défilé civil et militaire, dont 304 éléments militaires et paramilitaires, traduisant l'engagement des unités dans la célébration de la fête nationale", a-t-il notamment déclaré. Le défilé motorisé ne sera pas en reste, avec la participation annoncée d'une vingtaine de véhicules, illustrant les capacités logistiques et opérationnelles des services engagés, a souligné le lieutenant-colonel Ndiaye.

Le commandant la place d'armes de Kaffrine a par ailleurs indiqué que les préparatifs de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal vont bon train dans la région, avec "une mobilisation significative" des forces civiles et militaires. D'après lui, il a annoncé la participation cette année, pour la première fois, du Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE). Ce qui, selon lui, constitue une innovation qui vient renforcer la diversité et la représentativité des structures engagées dans cette commémoration de la fête nationale.

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