Sénégal: Grève des transporteurs routiers - Mot d'ordre respecté à 99 % à Ziguinchor (Responsable)

La grève de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal, entamée ce lundi sur l'ensemble du territoire, est respectée à 99 % à Ziguinchor (sud), s'est félicité le président de la gare routière de la capitale régionale, Papis Touré.

"Comme vous le constatez, la grève est très respectée à Ziguinchor. Nous avons décrété 72 heures de grève, indépendamment de notre volonté. Nous n'avions pas d'autre choix que de faire ce mouvement pour revendiquer nos droits. Le mot d'ordre est respecté à 99 % ", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes. Selon lui, "les clandos, taxis et véhicules de transport en commun sont tous à l'arrêt dans la ville". "La gare routière est quasiment vide. Nous avons satisfaction : le mot d'ordre est suivi. Aucun poids lourd ne circule à Ziguinchor ", a-t-il fait observer.

M. Touré a invité les autorités étatiques à privilégier le dialogue avec les transporteurs. "L'État n'a pas intérêt à entrer en confrontation avec les transporteurs. Au contraire, il devrait nous accompagner pour nous permettre de travailler. Il ne doit pas être notre concurrent", a-t-il soutenu. La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a entamé, ce lundi, une grève de 72 heures pour protester contre l'obligation de visite technique des véhicules de 12 à 19 places exclusivement à Dakar.

Les transporteurs contestent également les mesures relatives à la réduction du nombre de sièges et à la suppression des porte-bagages sur ces véhicules. Ils dénoncent en outre la volonté des autorités d'appliquer le permis à points, estimant que les conditions ne sont pas encore réunies.

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"Pour l'application du permis à points, il faut être prêt, avec de bonnes routes et une circulation fluide. Le Sénégal n'est pas encore prêt. Il faut des routes plus larges pour permettre cette réforme", a dit Papis Touré. Selon lui, l'étroitesse des routes constitue l'une des principales causes des accidents de la circulation au Sénégal, précisant que la responsabilité est partagée entre l'État et les chauffeurs. "Nous avons décrété 72 heures de grève et nous restons concentrés sur ce mot d'ordre. La ville est quasiment à l'arrêt à Ziguinchor. La grève est bien respectée ", s'est-il réjoui.