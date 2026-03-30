Sénégal/Gambie: Abdoulaye Fall - 'Face à la Gambie, les Lions doivent consolider leur suprématie africaine'

Dakar — Les Lions dub football doivent aborder la rencontre amicale devant les opposer mardi aux Scorpions de la Gambie dans l'état d'esprit d'une équipe déterminée à consolider sa suprématie continentale, a déclaré, lundi, à Dakar, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.

"Demain, un autre défi nous attend, un derby contre nos frères de la Gambie. L'euphorie de Paris est derrière [nous]. Il faudra faire preuve de rigueur et d'engagement. L'objectif est de consolider notre suprématie africaine et rendre notre peuple plus fier", a-t-il dit. Le président de la FSF s'exprimait lors de la cérémonie "Sargal" des Lions champions d'Afrique, à l'initiative de Sonatel-Orange, opérateur historique des télécommunications au Sénégal.

Après avoir battu (2-0) le Pérou, samedi, au Stade de France, en match amical, l'équipe nationale de football affronte celle de Gambie au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, mardi, pour célébrer son deuxième trophée continental. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a toutefois déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 face au Sénégal, sacré champion d'Afrique le 18 janvier à Rabat. Le Sénégal a fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

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"Au-delà du succès sur le Pérou et de la célébration [du trophée en France], il y avait une communion que nous n'oublierons jamais, une belle vitrine pour la diaspora et le continent [...]. Cependant, le propre des grands champions est de savoir redescendre de leur nuage pour se remettre au travail", a-t-il dit. Le match amical des Lions entre dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal, huitième-de-finaliste en 2022 au Qatar, va participer à sa quatrième Coupe du monde, lors de l'édition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le Sénégal est logé dans la même poule que la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie ou l'Irak. En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020). Ils ont été ensuite éliminés en quart de finale par la Turquie, suite à un "but en or".