Sénégal: Kédougou - 1350 personnes attendues au défilé de la fête du 4-Avril

Kédougou — Au total, 1350 personnes civiles et militaires vont défiler à l'occasion de 4-Avril à Kédougou (sud-est), fête commémorant l'accès du Sénégal à la souveraineté internationale, a appris l'APS du lieutenant-colonel Moussa Diouf, commandant du 34e bataillon d'infanterie et de la place d'arme de cette région.

"On va avoir, cette année à Kédougou, 1350 personnes qui vont participer à un défilé civil, militaire et motorisé. Nous avons commencé les répétitions, il y a plus d'un mois", a-t-il déclaré. Il s'entretenait avec la presse locale pour faire le point sur l'organisation du défilé dans la région de Kédougou. Le lieutenant-colonel Moussa Diouf a présenté le programme des festivités civiles et militaires prévues à Kédougou dans le cadre du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

"Pour le défilé civil, on aura 876 personnes qui vont participer avec vingt-cinq écoles, des mouvements de jeunesse et des minorités ethniques du pays bassari. En plus de cela, 477 militaires vont défiler à pied et 56 personnes seront embarquées dans les véhicules pour le défilé motorisé", a-t-il détaillé. Le commandant du 34e bataillon et d'infanterie et de la place d'arme de Kédougou a assuré que toutes les dispositions sont prises pour une réussite de la fête du 4-Avril dans cette région.

"A ce stade, j'interpelle les médias", en leur demandant de "nous accompagner pour une diffusion d'informations constructives, lesquelles vont contribuer à la paix sociale dans la région de Kédougou", a-t-il lancé. Il a souligné l'engagement et la disponibilité de l'armée à accompagner la jeunesse de Kédougou durant les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (JOJ). "Il y aura surtout un volet logistique que nous allons mettre à leur disposition pour l'organisation JOJ 2026 ici à Kédougou", a-t-il promis.

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