Sénégal: Kédougou - 1350 personnes attendues au défilé de la fête du 4-Avril

30 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Au total, 1350 personnes civiles et militaires vont défiler à l'occasion de 4-Avril à Kédougou (sud-est), fête commémorant l'accès du Sénégal à la souveraineté internationale, a appris l'APS du lieutenant-colonel Moussa Diouf, commandant du 34e bataillon d'infanterie et de la place d'arme de cette région.

"On va avoir, cette année à Kédougou, 1350 personnes qui vont participer à un défilé civil, militaire et motorisé. Nous avons commencé les répétitions, il y a plus d'un mois", a-t-il déclaré. Il s'entretenait avec la presse locale pour faire le point sur l'organisation du défilé dans la région de Kédougou. Le lieutenant-colonel Moussa Diouf a présenté le programme des festivités civiles et militaires prévues à Kédougou dans le cadre du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

"Pour le défilé civil, on aura 876 personnes qui vont participer avec vingt-cinq écoles, des mouvements de jeunesse et des minorités ethniques du pays bassari. En plus de cela, 477 militaires vont défiler à pied et 56 personnes seront embarquées dans les véhicules pour le défilé motorisé", a-t-il détaillé. Le commandant du 34e bataillon et d'infanterie et de la place d'arme de Kédougou a assuré que toutes les dispositions sont prises pour une réussite de la fête du 4-Avril dans cette région.

"A ce stade, j'interpelle les médias", en leur demandant de "nous accompagner pour une diffusion d'informations constructives, lesquelles vont contribuer à la paix sociale dans la région de Kédougou", a-t-il lancé. Il a souligné l'engagement et la disponibilité de l'armée à accompagner la jeunesse de Kédougou durant les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (JOJ). "Il y aura surtout un volet logistique que nous allons mettre à leur disposition pour l'organisation JOJ 2026 ici à Kédougou", a-t-il promis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.