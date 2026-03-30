Ile Maurice: Le pays et La Réunion, des îles nées du feu des volcans

Notre île est née grâce à l'activité volcanique. Et c'est pareil pour La Réunion, qui est à quelques kilomètres de chez nous. Mais contrairement à nous, ce département français a un volcan qui est encore actif aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce phénomène fascinant, nous avons parlé à Vassen Kauppaymuthoo, ingénieur en environnement et océanographe.

Le Piton de la Fournaise est-il considéré comme actif ?

Oui, le célèbre Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il entre en éruption régulièrement, en moyenne entre neuf mois à deux ans. Sa lave, très fluide, s'écoule doucement et forme des paysages impressionnants.

Déclenchée le 13 février, une récente éruption a duré 41 jours. Après plus de six semaines d'activité soutenue, elle s'est achevée le mercredi 25 mars. Durant cette période, d'importantes coulées de lave ont été observées, certaines atteignant même le littoral et la mer. Cette éruption a été particulièrement marquante, avec un volume de lave faisant entre 8 000 et 10 000 piscines olympiques.

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D'ailleurs, le volcan s'est de nouveau réveillé le samedi 28 mars dans l'après-midi. Cette reprise d'activité se situe sur le flanc sud-sud-est du volcan, à plus de 2 000 mètres d'altitude. La lave s'écoule à nouveau depuis un cône formé lors de la précédente éruption.

Cela montre que le Piton de la Fournaise peut s'arrêter... puis redémarrer quelques jours plus tard. C'est pour cela qu'il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs au monde.

Qu'est-ce qui déclenche une éruption ?

Sous la terre, du magma, soit de la roche en fusion, s'accumule dans une sorte de «chambre». Lorsque la pression devient trop forte, la lave remonte et sort à la surface et c'est l'éruption. Le Piton de la Fournaise est un volcan dit «effusif», ce qui signifie que la lave coule sans grandes explosions. Il est donc moins dangereux que certains volcans très explosifs.

Avons-nous des volcans à Maurice ?

La réponse est oui ! En réalité, nous vivons sur un volcan dormant. Le premier volcan de l'île est apparu, il y a environ 12 millions d'années. La dernière activité volcanique remonte à environ 30 000 à 18 000 ans. Comme il faut attendre au moins 100 000 ans sans activité pour qu'un volcan soit considéré comme éteint, celui de Maurice est toujours qualifié de dormant. Le volcan le plus connu de l'île est le Trou-aux-Cerfs. Situé à Curepipe, il s'élève à 605 mètres d'altitude. Son cratère impressionnant mesure entre 300 et 350 mètres de diamètre et environ 80 mètres de profondeur.

Aujourd'hui, il est recouvert de végétation et entouré de sentiers où les visiteurs peuvent se promener. Mais ce n'est pas le seul volcan dormant existant. Maurice compte environ 20 anciens cratères et lacs volcaniques. Parmi eux, Trou-Kanaka et Bassin-Blanc témoignent aussi de ce passé volcanique.

Comment notre île s'est-elle formée ?

Grâce à un hotspot, soit une zone très chaude, située sous la croûte terrestre. Ce point chaud permet au magma de remonter et de former des volcans. Aujourd'hui, ce même phénomène alimente encore le volcan de La Réunion.

Pourrait-il y avoir une nouvelle éruption ici ?

C'est possible mais très rare. Des signes comme des tremblements de terre ou des gaz pourraient annoncer un réveil. En attendant, les paysages de Maurice racontent une histoire incroyable : celle d'une île née du feu, façonnée par la lave... et devenue un véritable paradis naturel.

Le savais-tu? : Les volcans montrent que la Terre est active

Les volcans sont parmi les phénomènes naturels les plus impressionnants de la Terre. Certains, comme le Kīlauea à Hawaï ou l'Etna en Italie, entrent en éruption très fréquemment. En Afrique, le Nyiragongo possède même un immense lac de lave brûlante. En 2021, une éruption aux îles Canaries (Espagne) a duré plusieurs semaines et a transformé tout un paysage sous la lave. Ces volcans montrent que notre planète est toujours vivante et en mouvement. Même si Maurice est calme aujourd'hui, notre île est née du feu, et à La Réunion, le Piton de la Fournaise continue de se réveiller régulièrement.