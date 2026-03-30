Ile Maurice: Une dispute autour de «gato pima» dégénère en menace avec matraque

30 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un incident s'est produit dimanche matin à Pailles, dans un point de vente de roti, à la suite d'une altercation liée à l'ordre dans la file d'attente.

Selon la plainte, les faits se seraient déroulés vers 10 h 30. Un homme de 37 ans faisait la queue lorsqu'une femme aurait dépassé les autres clients pour acheter les derniers gato pima disponibles. Le plaignant affirme avoir fait une remarque au vendeur pour l'inciter à mieux gérer l'ordre de passage. Cette intervention n'aurait pas été bien accueillie : le vendeur se serait montré agressif et aurait tenu des propos déplacés envers le client, avant de le menacer et de brandir une matraque extensible.

Le plaignant indique s'être senti humilié et intimidé devant les autres clients présents sur place. Aucun blessé n'est à déplorer, mais il a décidé de porter plainte et de relater les faits aux autorités.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur l'incident et identifier le vendeur impliqué.

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