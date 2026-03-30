Ile Maurice: Une vitrine nationale pour les créations Made in Moris

Cosmétiques, bijoux artisanaux, jus, achards, fruits secs, peintures, sacs en jute ou fleurs... Le Grand Salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien a réuni, le temps d'un weekend, au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) à Pailles, un large éventail de produits issus du savoir-faire local.

Organisé par Business Publications Ltd et La Sentinelle Ltd, l'événement s'est tenu du 27 au 29 mars, de 10 h à 19 h. Officiellement lancé vendredi, il a rassemblé exposants, partenaires et professionnels autour d'un objectif commun : valoriser la production locale et offrir une vitrine aux petites et moyennes entreprises (PME).

Durant trois jours, le public a pu découvrir les créations Made in Moris présentées par les entrepreneurs. Dans la même dynamique, l'événement a favorisé les échanges et ouvert des perspectives de collaboration entre acteurs du secteur. Dans un contexte économique international incertain, cette initiative prend une résonance particulière. En effet, la consommation locale apparaît comme un levier essentiel pour soutenir les PME et renforcer la résilience de l'économie nationale.

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C'est dans ce cadre que le président de la République, Dharam Gokhool, présent lors de la dernière journée, a insisté sur la nécessité de privilégier les produits locaux face aux pressions géopolitiques mondiales. Selon lui, ce choix demeure déterminant pour accompagner les entrepreneurs et soutenir l'économie du pays.

Le CEO de La Sentinelle, Areff Salauroo, (à g.), est la cheville ouvrière du Grand Salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien.

Par ailleurs, pour Areff Salauroo, CEO de La Sentinelle Ltd, l'objectif est également de renforcer l'adhésion autour des produits locaux : «C'est aussi une manière de raviver la fierté liée à notre production locale et de soutenir une économie plus résiliente, tournée vers la production nationale. Réunis sous un même toit, les Mauriciens ont accès à une grande variété de produits. Au-delà de la visibilité, c'est surtout une plateforme d'échanges et de networking.» En effet, plus de 7 000 PME assurent environ 54 % des emplois et contribuent à hauteur de 40 à 45 % du produit intérieur brut (PIB), soulignant leur rôle central dans l'économie.

D'ailleurs, fort du succès de l'évènement, les organisateurs ont annoncé qu'une nouvelle édition du Grand Salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien est prévue pour l'année prochaine, avec l'ambition de réunir encore davantage d'exposants et de visiteurs.