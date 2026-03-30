Ile Maurice: Deux soirées entre foi et ferveur

À l'aube de la Semaine Sainte, le concert du père Laurent Rivet a rassemblé un public multigénérationnel au J&J Auditorium. Entre louanges, émotions et communion, ces deux soirées ont transformé la musique en véritable moment de dévotion collective.

Le J&J Auditorium de Phoenix a accueilli deux soirées intenses de louange portées par le père Laurent Rivet, alias Perla, accompagné du groupe Zezi United vendredi 27 et samedi 28 mars. Dès l'ouverture assurée par la chorale de Lorette de Port-Louis, le public a été plongé dans une ambiance participative et spirituelle.

Sur scène, Perla a enchaîné les titres entre gospel, sega spirituel et pop chrétienne, entouré d'artistes invités comme Mr Love, Sebby, Ras Minik et Murvin Clélie. Les classiques tels que «Bienere» ou «Nou Bondié Bon» ont été repris en choeur, tandis que les morceaux du nouvel album «Pli Lwin» ont électrisé la salle.

Moments forts : une communion intense avec le public, des instants d'émotion collective et une surprise finale avec l'apparition de Bilygane.