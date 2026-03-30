Sénégal: Notto Diobasse - Pose de la première pierre des nouveaux locaux du poste de santé de Hannène

Notto Diobass — Le médecin-chef du district de Thiès (ouest), Dr Amadou Mbaye Diouf, a posé, dimanche, la première pierre de nouveaux bâtiments devant abriter le poste de santé du village de Hannène, intégrant une maternité et un logement de sage-femme, a constaté l'APS.

Le poste de santé de Hannène, déjà fonctionnel mais logé dans des locaux étroits, polarise 22 localités de la commune de Notto Diobass. "La pose de la première pierre du poste santé, de la maternité et du logement de la sage-femme est un geste de haute portée citoyenne", a déclaré Amadou Mbaye Diouf. Le médecin-chef de district a exhorté les populations de Hannène et des 22 villages polarisés par le futur poste de santé et la future maternité à fréquenter cette structure sanitaire qui, selon lui, compte "les meilleurs agents du district, le meilleur infirmier chef de poste et la meilleure sage-femme du district".

Il a magnifié le rôle des acteurs de l'éducation et de la santé présents jusque dans les coins les plus reculés du pays. "L'éducation et la santé, a-t-il dit, sont deux soeurs siamoises qui chemineront toujours ensemble. Au fin fond du Sénégal, vous trouverez un infirmier chef de poste et un enseignant".

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"Par rapport aux infrastructures, nous avons besoin, au niveau local, que les populations commencent, [et] l'État viendra en renfort", a-t-il préconisé. Le directeur de la construction des Palais de justice et autres édifices, Ibrahima Tine, a lui assuré que les autorités sanitaires seront "en amont et en aval, afin que ce projet puisse aboutir dans les 6 mois, pour venir à la réception définitive de cet édifice".