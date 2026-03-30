Sénégal: JOJ 2026 - L'influenceur Khaby Lame, nouvel ambassadeur

Dakar — Le vidéaste et influenceur sénégalo-italien, Khaby Lame, a rejoint les ambassadeurs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a appris l'APS de source officielle.

Selon le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), à l'approche du premier événement sportif olympique organisé en Afrique, l'arrivée de Khaby Lame en tant qu'ambassadeur officiel marque une "nouvelle étape" dans la montée en puissance et l'attractivité internationale des Jeux.

Figure incontournable des réseaux sociaux, suivie par des centaines de millions de personnes à travers le monde, l'influenceur sénégalo-italien rejoint un collectif d'ambassadeurs déjà prestigieux, aux côtés d'Omar Sy, Kalidou Koulibaly ou encore Eva Neymar, indique le COJOJ. Il signale que c'est une "convergence de talents" qui illustre l'ampleur de l'engagement suscité par Dakar 2026 bien au-delà du champ sportif. Nommé officiellement jeudi dernier à Dakar, Khaby Lame a exprimé sa fierté de s'associer à un projet historique pour le continent.

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"Cet engagement reflète ma volonté de soutenir les jeunes talents africains, dans le sport comme bien au-delà. Dakar 2026 offrira à notre continent l'opportunité de révéler le meilleur de lui-même et d'inspirer la jeunesse en Afrique et à travers le monde. C'est une occasion de démontrer qu'au-delà de sa résilience, l'Afrique est également une force. Je suis fier d'être Sénégalais, fier d'être Africain, et nous ferons de ce premier événement olympique en Afrique un succès total", ajoute la source.

Pour Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, cette nomination de M. Lame s'inscrit dans une dynamique plus large, illustrant "l'élan exceptionnel" que suscitent les Jeux. Selon le COJOJ, Khaby Lame s'investira dans la promotion des Jeux, en particulier auprès des jeunes publics.

Il participera aux temps forts de l'événement, dont la Tournée de la Flamme des JOJ à travers le Sénégal, et contribuera à renforcer l'impact social et inclusif de Dakar 2026, notamment en facilitant la participation de jeunes issus de territoires comme Mbacké, son village de naissance. Avec cette nouvelle signature, Dakar 2026 confirme sa capacité à mobiliser des voix influentes à l'échelle mondiale et à incarner une ambition forte de faire des Jeux olympiques de la jeunesse une célébration universelle de la jeunesse, mentionne la source.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, à travers le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7. De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.