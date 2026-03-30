Sénégal: Le mot d'ordre de grève des transporteurs bien suivi dans le Pakao

Sédhiou — La gare routière de Sédhiou était peu animée, lundi matin, premier jour de la grève nationale de 72 heures décrétée par le syndicat des transports routiers du Sénégal, signe que ce mouvement semble largement suivi dans la capitale du Pakao.

Les acteurs de la gare routière ont bel et bien suivi le mouvement national, a déclaré Kéba Danso, responsable local. La mobilisation a toutefois laissé de nombreux voyageurs désemparés. Mouhamed Sall, élève devant rejoindre Dakar, confie être "coincé" et inquiet pour la poursuite de ses études.Diarry Dramé, quant à elle, regrette que "son programme soit tombé à l'eau", jugeant le mouvement "vraiment pas le bienvenu". Les conducteurs, en revanche, ne se font pas prier pour défendre la légitimé de leur mouvement, signe de tensions notées dans le secteur du transport routier.

Mbaye Fall Diouf, chauffeur, conteste par exemple l'obligation de se rendre à Dakar pour une visite technique, estimant que cette opération pouvait être effectuée au niveau régional. La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSTRS), à l'origine de ce mot d'ordre de grève, justifie ce mouvement par la "dégradation" avancée du système de transport routier sénégalais, dénonçant la "prolifération" des modes de transport illégaux et autres "rackets sur les routes".

Le journal note que l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU), dit pour sa part ne pas être concernée par cette grève au sujet de laquelle le ministre de tutelle, Yankhoba Diémé, a demandé aux gouverneurs de "prendre toutes les dispositions utiles afin d'accompagner et de sécuriser les exploitants qui voudront poursuivre leurs activités".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn