Sénégal: Grève des transporteurs routiers - Ambiance inhabituelle à 'Baux maraichers'

Pikine — Le mot d'ordre de grève lancé par la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal semble être observé à la gare routière dite des "Baux maraîchers", à Pikine, dans la banlieue de Dakar, où l'on peut constater une baisse d'activité.

Aux premières heures de cette grève, un calme inhabituel régnait dans cette gare routière qui dessert toutes les destinations de l'intérieur du pays. Sur place, de nombreux véhicules de transport en commun, mais aussi des bus sont stationnés dans cette enceinte qui, habituellement, grouille de monde toute la journée durant. Seules quelques personnes, le plus souvent des vendeurs, sillonnent les artères de cette gare routière.

En plusieurs endroits, par petits groupes, des chauffeurs, des apprentis et responsables de syndicats grévistes discutent de ce mouvement d'humeur de 72 heures déclenché par des syndicats du secteur pour "mettre un terme à la dégradation avancée du système de transport routier sénégalais".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Notre mot d'ordre à l'appel de 14 syndicats est respecté. Aujourd'hui, Baux maraîchers ne vit pas ses matinées habituelles avec beaucoup de passagers, une grosse ambiance. C'est le calme", déclare Baba Thiam, président de cette gare routière et membre du Syndicat des transports routiers du Sénégal.

Selon lui, la plupart des chauffeurs et rabatteurs ne sont pas venus travailler. "Aujourd'hui, nos véhicules sont à l'arrêt", a-t-il souligné. L'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) dit ne pas être concernée par cette grève au sujet de laquelle le ministre de tutelle, Yankhoba Diémé, a demandé aux gouverneurs de "prendre toutes les dispositions utiles afin d'accompagner et de sécuriser les exploitants qui voudront poursuivre leurs activités".