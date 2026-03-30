Afrique: Kloto reprend la main sur son avenir

30 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Dans la préfecture de Kloto, grenier agricole de la région des Plateaux, une nouvelle dynamique intercommunale est en marche.

Avec l'appui de l'Union européenne et de la Convention des Maires pour le Climat et l'Énergie en Afrique Subsaharienne (COMSSA), les trois communes de la préfecture - Kloto 1, Kloto 2 et Kloto 3 - ont créé le groupement intercommunal «Solidarité Climat Kloto», chargé de coordonner la lutte contre les défis environnementaux et énergétiques.

Pour les douze prochains mois, deux chantiers sont au coeur de l'action. Une décharge commune sera mise en place pour mettre fin aux dépotoirs sauvages qui défigurent les localités. Parallèlement, un vaste programme de reboisement est prévu, ciblant la chaîne de l'Atakora et les berges des rivières de la préfecture.

«Il faut redorer le blason de la préfecture de Kloto, qui est par essence une zone verdoyante », explique Georges Eho, maire de Kloto 2 et président du groupement. Au-delà de l'urgence environnementale, le groupement entend s'attaquer à l'aménagement du territoire, au développement économique et agricole, à la préservation des sites touristiques et au renforcement des services publics.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.