Togo: Le Brent à 115 dollars, les autorités en alerte

Le Brent à 115 dollars le baril. Un niveau qui fait trembler les économies importatrices de pétrole, et le Togo ne fait pas exception. Les autorités togolaises suivent avec la plus grande attention l'évolution des cours, dans un contexte marqué par les tensions militaires autour de l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz.

Pour l'heure, le pays tient grâce aux stocks constitués bien avant la flambée des prix. Ces réserves, achetées à des cours nettement inférieurs, permettent d'absorber le choc et d'éviter une répercussion immédiate à la pompe. Mais ce filet de sécurité est par définition limité dans le temps.

Si le conflit se prolonge et si les prix se maintiennent à des niveaux aussi élevés, une hausse des prix des carburants deviendra inévitable. L'État dispose certes d'un levier : les larges subventions accordées sur l'essence, qui permettront d'amortir une partie du choc pour les consommateurs. Mais ces subventions ont un coût budgétaire réel, difficilement soutenable sur la durée.

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Un pétrole durablement cher ne se limite pas au prix à la pompe. Transport routier et aérien, logistique, production agricole, coût des intrants, c'est toute la chaîne économique qui absorbe la pression. Dans un pays comme le Togo, où les marges restent étroites, l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises peut rapidement devenir significatif.

Un arrêt des hostilités et la réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, provoqueraient mécaniquement une chute des cours. C'est le scénario que tous les pays importateurs appellent de leurs voeux. En attendant, Lomé observe, calcule et gère ses stocks.