Maroc: Le Premier secrétaire tire la sonnette d'alarme sur des pratiques susceptibles de nuire à l'égalité des chances lors des prochaines échéances

Dans son discours prononcé lors du 2ème congrès national du secteur ittihadi des commerçants, des professionnels du secteur et des artisans tenu en fin de semaine dernière au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l'enfance à Bouznika, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a tiré la sonnette d'alarme sur des pratiques susceptibles de nuire à l'égalité des chances lors des prochaines échéances, appelant à des élections plus transparentes et plus justes pour tous les Marocains.

«Les mêmes scènes se répètent: le président et les institutions signataires s'assoient devant les caméras, et la scène est diffusée à la télévision pour faire croire qu'un parti particulier a réalisé les projets, que ce soit dans la santé, l'agriculture ou d'autres secteurs», a-t-il martelé. Et d'ajouter: «Et puis on prétend que toutes les garanties d'intégrité des élections sont assurées».

Driss Lachguar s'est interrogé sur le devoir des responsables après leur nomination par S.M le Roi, soulignant qu'ils doivent faire face à cette situation et la soulever au sein du gouvernement. Il a ajouté qu'il aurait été nécessaire, pendant cette période préélectorale, que les ministres cessent ces inaugurations et l'utilisation des moyens de l'Etat.

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Le dirigeant ittihadi a exprimé son indignation en déclarant qu'on est arrivé à solliciter certains présidents de régions et de conseils pour présenter des projets uniquement dans le but de les mettre en scène à la télévision, afin de faire croire qu'un parti particulier en est à l'origine. Il a indiqué qu'il est difficile de parler d'élections honnêtes face à de telles pratiques, qu'il juge profondément préoccupantes.

En parlant de la social-démocratie, Driss Lachguar a évoqué les récentes mutations du discours politique marocain, en soulignant que certaines parties, après les Directives Royales concernant la protection sociale et la couverture sanitaire suite à la pandémie de Covid-19, ont commencé à chanter les louanges de la social-démocratie qui était et reste la référence de l'USFP.

Et le dirigeant ittihadi d'ajouter non sans ironie: «Il est frappant de constater que tout le monde l'a adoptée... Même ceux qui, hier encore, chantaient les louanges du libéralisme et disaient que celui qui veut éduquer ses enfants doit payer de sa poche, et que celui qui veut se soigner doit payer, parlent aujourd'hui de la social-démocratie».

«Nous devons nous méfier de cette falsification et de cette manipulation», a-t-il fait savoir.

Driss Lachguar a par ailleurs rappelé qu'au niveau international, l'USFP est présent aux côtés des partis sociaux-démocrates à travers le monde, de l'Amérique latine à l'Asie, en passant par l'Europe et l'Afrique, pour défendre les causes nationales.

A rappeler que le président du Syndicat national des commerçants et des professionnels du secteur, Nabil Nouri, a ouvert les travaux de ce congrès par une allocution dans laquelle il a souligné le rôle vital de cette catégorie dans le tissu économique et social national.

Il a indiqué que le congrès s'inscrit dans la dynamique que connaît l'USFP et son ouverture à toutes les catégories de la société.

Il a affirmé que les commerçants et les professionnels du secteur ont toujours été présents dans les étapes les plus importantes de l'histoire du Maroc, depuis le mouvement national, la lutte pour l'indépendance et le retour de Feu Mohammed V de l'exil, jusqu'à la lutte pour la démocratie et la justice, et la défense des intérêts de cette catégorie vitale de la société.

Nabil Nouri a également souligné que le Syndicat national des commerçants et des professionnels du secteur a contribué pendant des décennies à la défense de leurs droits et de leurs aspirations économiques et sociales.

Il a ensuite abordé les grands défis auxquels le secteur est confronté aujourd'hui, à savoir les effets de la crise économique mondiale, les fluctuations quotidiennes des prix, la concurrence déloyale, l'expansion des grandes surfaces et des marques étrangères, ainsi que les risques liés au commerce électronique et aux marchés informels. Il a affirmé que tous ces facteurs exigent des mesures gouvernementales claires pour accompagner et protéger le secteur.

Nabil Nouri a conclu son allocution en insistant sur la nécessité d'élaborer une vision et une stratégie claires quant à leurs objectifs, répondant aux revendications et aux besoins des commerçants et des professionnels du secteur, reflétant leur importance économique et sociale, tout en renforçant les capacités humaines et logistiques du secteur pour garantir la continuité de son rôle vital dans le tissu national et protéger ses intérêts face aux défis croissants.