Maroc: El Mundo - Le pays , un hub logistique majeur en Méditerranée

Le Maroc s'impose comme un acteur stratégique dans la reconfiguration des flux logistiques internationaux induite par la crise du détroit d'Ormuz, se positionnant comme un hub logistique majeur sur les routes maritimes de la Méditerranée occidentale, écrit le quotidien espagnol El Mundo.

Selon le journal, le Royaume, fort de sa position géographique à la croisée des axes Atlantique-Méditerranée, propose une alternative compétitive dans un contexte marqué par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et le détournement des trafics maritimes.

Cette compétitivité est renforcée par un environnement réglementaire et fiscal jugé plus attractif, réduisant ainsi les coûts d'escale et d'exploitation portuaire, explique la publication.

Dans ce contexte, poursuit la même source, le Maroc figure parmi les principaux bénéficiaires du recul de l'activité des ports européens, dont la part dans le trafic mondial a diminué ces dernières années au profit de hubs situés hors de l'Union européenne.

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Le quotidien cite le port de Tanger Med comme un levier central de cette dynamique, offrant une plateforme logistique intégrée capable de capter une partie des flux redirigés.

« Sa proximité avec les ports espagnols accentue la concurrence directe, rendant plus difficile la récupération des trafics une fois détournés », ajoute la même source.

Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, le Maroc consolide ainsi son positionnement en tant que plateforme logistique de référence, capitalisant sur sa compétitivité et la modernité de ses infrastructures, conclut El Mundo.