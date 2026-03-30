Maroc: Le pays prolonge sa participation au partenariat pour la recherche et l'innovation en Méditerranée

Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont signé, vendredi à Bruxelles, un accord prolongeant la participation du Royaume au Partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA) pour la période 2025-2027.

L'accord, en vertu duquel le Maroc contribuera à hauteur de 6,6 millions d'euros sur cette période, a été signé par l'ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de l'UE, Ahmed Reda Chami, et par le directeur général de la recherche et de l'innovation à la Commission européenne, Marc Lemaître, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Azzedine El Midaoui et de la Commissaire européenne aux Startups, à la recherche et à l'innovation, Ekaterina Zaharieva.

La signature a été précédée d'une rencontre bilatérale entre M. El Midaoui et Mme Zaharieva, axée sur la coopération entre le Maroc et l'UE en matière de recherche et d'innovation.

PRIMA est la plus importante initiative de recherche et d'innovation dédiée à la région méditerranéenne. Ce programme soutient des projets collaboratifs qui s'attaquent à des défis majeurs tels que la rareté de l'eau, l'agriculture durable et la résilience des systèmes alimentaires.

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Grâce à PRIMA, les institutions de recherche, les universités, les start-ups et les innovateurs sont encouragés à collaborer au-delà des frontières, favorisant ainsi l'échange de connaissances et le développement de solutions concrètes aux défis communs de la Méditerranée.

Dans une allocution à cette occasion, M. El Midaoui a indiqué que cet accord s'inscrit pleinement dans la dynamique de coopération privilégiée et de partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union européenne, notamment dans les domaines de la recherche scientifique, de l'innovation et du développement durable, notant que la signature de cet accord constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération scientifique entre les deux parties ainsi que l'ensemble des pays partenaires du programme PRIMA.

Cet accord permettra aux universités et établissements d'enseignement supérieur privés et publics, fondations et entreprises du Maroc de participer pleinement à ce programme, a-t-il relevé, ajoutant que la contribution financière du Maroc témoigne de l'engagement constant du Royaume en faveur de la coopération scientifique euro-méditerranéenne.

Depuis le lancement du programme en 2018, le Maroc a participé à 152 projets de recherche financés par PRIMA, sur un total de 304 projets menés par les 20 pays partenaires, dans des domaines stratégiques comme l'agriculture durable, la gestion intégrée de l'eau et la sécurité alimentaire, a précisé le ministre, ajoutant que ces projets ont bénéficié d'un financement global de 28,4 millions d'euros, dont près de 13,6 millions d'euros apportés par la Commission européenne et presque 15 millions d'euros par le Royaume au bénéfice des partenaires marocains.

Par ailleurs, le Maroc assure la coordination de 6 projets PRIMA et se classe 5ème sur les 20 pays membres du partenariat, se positionnant ainsi comme l'un des pays les plus performants de la rive sud de la Méditerranée, a fait savoir M. El Midaoui, soutenant que cet engagement fort et constant du Royaume, conjugué à une performance reconnue, s'est récemment illustré par la désignation par le conseil d'administration d'une candidate professeure marocaine à la direction de PRIMA.

De son côté, Mme Zaharieva a souligné que le Maroc constitue "un partenaire engagé et actif au sein de PRIMA depuis sa création", faisant observer que les chercheurs marocains "jouent un rôle clé dans de nombreux projets en Méditerranée".

"Grâce à cet accord, nous allons renforcer notre coopération afin de relever les défis communs liés à l'eau, à l'agriculture, aux systèmes alimentaires et à la résilience climatique", s'est félicitée la responsable européenne.

"Au fil des ans, le Maroc a joué un rôle actif dans la coopération scientifique régionale et a constamment renforcé ses liens avec les cadres de recherche européens", a assuré la Commission européenne dans un communiqué, ajoutant que la poursuite de la participation du Royaume à PRIMA permettra aux chercheurs et aux institutions marocaines d'accéder à de nouvelles opportunités de financement, à des initiatives de renforcement des capacités et à des partenariats de recherche internationaux.

Cet accord contribuera également aux priorités plus larges de la coopération UE-Maroc, notamment le soutien à la jeunesse, le renforcement des écosystèmes d'innovation et la promotion de l'entrepreneuriat, a précisé l'Exécutif européen.