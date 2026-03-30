Afrique: Tournoi UNAF U17 - La sélection marocaine surclasse l'Algérie (3-0)

La sélection marocaine des moins de 17 ans s'est imposée face à son homologue algérienne sur le score de 3 buts à 0, lors du match disputé vendredi à Benghazi (Libye), pour le compte de la 2e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

Les Lionceaux de l'Atlas ont ouvert le score à la 12e minute à la suite d'une erreur conjointe d'un défenseur algérien et de son gardien, qui n'ont pas réussi à dégager le ballon devant l'attaquant marocain Rami Lougmani. Ce dernier a doublé la mise à la 44e minute.

Alors que la rencontre touchait à sa fin, Adam Boughazir a inscrit un troisième but dans le temps additionnel (90+1).

Lors de la même journée, la sélection égyptienne s'est imposée face à son homologue tunisienne sur le score de 1 but à 0.

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Outre le Maroc, ce tournoi regroupe l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte.

Les Lionceaux de l'Atlas avaient entamé leur participation par une victoire face à la Tunisie (2-0).

Le Maroc affrontera l'Égypte lors de la 3e journée, le 30 mars, avant de clôturer sa participation face à la Libye, le 5 avril.

À l'issue de cette compétition, les trois premières équipes au classement se qualifieront pour la phase finale de la CAN U17 2026.