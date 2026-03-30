Afrique: Tournoi UNAF U17 - La sélection marocaine surclasse l'Algérie (3-0)

30 Mars 2026
Libération (Casablanca)

La sélection marocaine des moins de 17 ans s'est imposée face à son homologue algérienne sur le score de 3 buts à 0, lors du match disputé vendredi à Benghazi (Libye), pour le compte de la 2e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

Les Lionceaux de l'Atlas ont ouvert le score à la 12e minute à la suite d'une erreur conjointe d'un défenseur algérien et de son gardien, qui n'ont pas réussi à dégager le ballon devant l'attaquant marocain Rami Lougmani. Ce dernier a doublé la mise à la 44e minute.

Alors que la rencontre touchait à sa fin, Adam Boughazir a inscrit un troisième but dans le temps additionnel (90+1).

Lors de la même journée, la sélection égyptienne s'est imposée face à son homologue tunisienne sur le score de 1 but à 0.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre le Maroc, ce tournoi regroupe l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte.

Les Lionceaux de l'Atlas avaient entamé leur participation par une victoire face à la Tunisie (2-0).

Le Maroc affrontera l'Égypte lors de la 3e journée, le 30 mars, avant de clôturer sa participation face à la Libye, le 5 avril.

À l'issue de cette compétition, les trois premières équipes au classement se qualifieront pour la phase finale de la CAN U17 2026.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.