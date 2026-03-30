Maroc: Mohaemd Ouahbi - Un bon match dans l'intensité, mais encore des solutions à trouver

30 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi s'est dit fier d'avoir disputé un premier match aussi haut en intensité face à l'Equateur, soulignant que certains secteurs du jeu restent encore à performer.

En conférence de presse d'après-match, qui s'est soldé par un nul (1-1), Mohamed Ouahbi s'est dit « content d'avoir joué un match contre une équipe de très haut niveau », mettant en avant « une formation qui presse avec beaucoup d'intensité ».

Face aux difficultés imposées par l'adversaire du jour, le technicien national a souligné la nécessité d'adaptation de son équipe : « Il fallait trouver un équilibre pour sortir la balle et corriger beaucoup de choses au fur et à mesure », a-t-il expliqué, notant que ce type de confrontation constitue un véritable test dans un contexte de préparation limité dans le temps. « Cela me permet, avec peu de temps de préparation, de mettre l'accent sur notre niveau actuel et sur ce que l'on doit régler », a-t-il ajouté.

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Revenant sur la physionomie de la rencontre, marquée par de nombreux rebondissements, Ouahbi a relevé « un match nul avec beaucoup de pressing et d'agressivité », saluant la capacité de ses joueurs à faire face : « On a bien géré toutes les péripéties durant cette rencontre à rebondissements ».

Malgré cette satisfaction globale, le sélectionneur a insisté sur les axes d'amélioration : « Je suis satisfait de la prestation, mais il faut continuer à progresser pour être encore meilleur. Il y a des choses à travailler pour être performant lors de la Coupe du monde, notamment pour avoir une meilleure synchronisation ».

Sur le plan tactique, Ouahbi a expliqué son choix d'aligner un faux neuf : « J'ai joué avec un faux neuf pour mettre les meilleurs joueurs, les plus performants, ceux qui apportent le plus au collectif », tout en reconnaissant des lacunes à corriger : « Il faut encore travailler sur la profondeur et savoir jouer dans le dos des défenseurs ».

Interrogé sur ses changements tardifs, il a tenu à valoriser l'ensemble de son groupe : « Ceux qui ont joué ont fait un bon match. Ceux qui ont terminé la rencontre ont réalisé un travail aussi impressionnant que ceux qui l'ont commencée ».

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