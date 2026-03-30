Maroc: Les Lions de l'Atlas déjouent le piège équatorien

La sélection marocaine de football a fait match nul face à son homologue équatorienne (1-1), vendredi soir lors d'une rencontre amicale disputée au Stade Riyadh Air Metropolitano à Madrid.

Pour son premier match à la tête des Lions de l'Atlas, Mohamed Ouahbi a aligné une charnière centrale composée d'Issa Diop et de Chadi Riad, aux côtés d'Achraf Hakimi et de Noussair Mazraoui. Au milieu de terrain, Rabii Hrimat a été positionné en sentinelle, accompagné de Neil El Aynaoui.

En attaque, Ouahbi a opté pour un dispositif fluide avec Saibari, Ounahi, Ezzalzouli et Brahim Diaz.

Le round d'observation a duré les dix premières minutes, marquées par des interventions parfois musclées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La première occasion franche a été signée par les Équatoriens à la 11è minute sur coup de pied arrêté. Profitant des pertes de balle à l'entrée de la surface de réparation, ils se sont procuré une deuxième opportunité par Moisés Caicedo, dont le tir est passé tout près du cadre de Yassine Bounou.

En difficulté pour conserver le ballon et développer leur jeu, les Lions de l'Atlas sont restés concentrés en défense afin de contenir le danger équatorien.

À partir de la 20è minute, les hommes de Ouahbi se sont projetés davantage vers l'avant pour tenter de créer le danger dans la défense adverse, notamment par l'intermédiaire de Brahim Diaz.

Par la suite, les deux équipes ont livré une bataille intense au milieu de terrain et sur les côtés, sans toutefois réellement inquiéter les gardiens.

À la 34è minute, une frappe d'Ounahi est passée au-dessus de la cage d'Hernán Galíndez. La réponse équatorienne a été immédiate par Alan Minda, mais son tir manquait de précision.

Dès l'entame de la deuxième mi-temps, les joueurs de l'Équateur sont parvenus à ouvrir le score par John Yeboah à la 48è minute de jeu.

Les Marocains ont rapidement réagi. Sur une contre-attaque menée par Ezzalzouli, celui-ci a parfaitement servi Mazraoui sur le côté gauche. Cependant, le latéral mancunien a mal négocié son centre à ras de terre. Pour sa part, Saibari a tenté un second centre, mais celui-ci a été dévié par la défense équatorienne.

Par la suite, les Marocains ont pris le contrôle du jeu, poussant les Équatoriens à reculer et à défendre. Sous cette pression, les Lions de l'Atlas ont obtenu un penalty, raté par El Aynaoui, mais repris avec succès par Hrimat. Toutefois, le but a été annulé en raison de l'entrée prématurée du joueur de l'AS FAR dans la surface avant la frappe.

À la 70e minute, Ezzalzouli s'est échappé sur le côté gauche avant de tenter une frappe qui est passée juste à côté du poteau gauche du portier équatorien.

Par la suite, les Lions de l'Atlas ont continué d'exercer un pressing haut sur les joueurs équatoriens, se montrant dangereux, notamment sur les côtés, sans toutefois parvenir à concrétiser.

Les changements effectués par Ouahbi, notamment les entrées en jeu de Samir El Mourabet, Soufiane Rahimi et Anass Salah-Eddine, ont apporté plus de vivacité aux lignes marocaines, ce qui a permis d'égaliser le score à la 88è minute par El Aynaoui sur un corner parfaitment centré par Hakimi.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde 2026.