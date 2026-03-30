Maroc: L'artisanat marocain brille au Salon SMAP IMMO de Bruxelles

Les visiteurs de la 10ème édition du Salon de l'immobilier marocain SMAP IMMO, qui s'est tenu du 27 au 29 mars à Bruxelles, ont pu apprécier la richesse du patrimoine civilisationnel du Royaume à travers l'artisanat, grâce à un stand dédié qui met en valeur le savoir-faire des artisans marocains et l'authenticité de ce patrimoine ancestral.

Pour la première fois de l'histoire de cette exposition, un "Village de l'Artisanat" a été aménagé sur une superficie d'environ 300 m², avec la participation de 16 artisans représentant divers métiers de l'artisanat et diverses régions du Maroc, qui ont présenté leurs produits et créations innovantes à un large public composé de Marocains du monde et de visiteurs étrangers.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la convention de partenariat signée le 25 février 2026 dans le but de promouvoir l'artisanat et mettre en valeur sa place en tant que pilier fondamental de l'identité culturelle nationale, cette initiative a été organisée par le Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire en partenariat avec la Fédération des Chambres d'artisanat, rapporte la MAP.

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Le "Village de l'Artisanat" a mis la lumière sur une gamme variée d'activités artisanales, notamment les tapis, le mobilier, la décoration, le zellige, la poterie, la céramique, la dinanderie, la ferronnerie, la menuiserie d'art, la broderie, le cuir, les habits traditionnels, ainsi que les bijoux et produits du terroir.

Cet espace a été inauguré par l'ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, en présence du directeur de la préservation du patrimoine, de l'innovation et de la promotion au Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Moha Er-Rich et du président de la Fédération des Chambres d'artisanat, Cheggaf Sidati, ainsi que des présidents des chambres régionales d'artisanat de Rabat-Salé-Kénitra, de l'Oriental, de Draa-Tafilalet, de Guelmim-Oued Noun et de Béni Mellal-Khénifra.

Plus qu'un espace d'exposition, le "Village de l'Artisanat" s'est illustré comme une passerelle culturelle rapprochant les membres de la communauté marocaine installée en Belgique de leur pays d'origine, permettant, en plus de promouvoir l'artisanat marocain, de faire connaître ce patrimoine immatériel auprès des jeunes générations.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sidati a indiqué que cette initiative inédite s'inscrit dans le cadre des efforts menés par la Fédération des Chambres d'artisanat, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat, en vue de mettre en lumière la richesse de l'héritage culturel national sur des plateformes internationales qui lui offrent plus de rayonnement et d'ouverture sur le monde.

La participation à un évènement leader comme le SMAP IMMO constitue une expérience particulière permettant de mettre en lien l'artisan marocain et les membres de la communauté marocaine en Belgique, en plus d'un public européen désireux de découvrir ce patrimoine unique, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Er-Rich a souligné que cet espace ne se limite pas à l'exposition de produits, mais entend mettre en valeur la richesse humaine et culturelle du patrimoine marocain, en offrant aux visiteurs une expérience vivante qui leur donne une idée de l'étendue du savoir-faire artisanal national.

Cette édition du SMAP IMMO a accueilli des milliers de visiteurs de Belgique et d'autres pays européens, confirmant le rôle de cet évènement dans le renforcement des liens économiques entre le Maroc et son voisinage européen.