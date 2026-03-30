Maroc: Rencontre sur les opportunités économiques de la GZALE, les 30 et 31 mars à Fès

"Avantages dans le cadre de la Grande Zone Arabe de Libre-Echange (GZALE) : Opportunités et défis" est le thème d'une rencontre qui se tiendra les 30 et 31 mars à Fès, à l'initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et de Services (CCIS) de la région Fès-Meknès.

Des panels réuniront à cette occasion des responsables et des représentants d'établissements publics, de départements gouvernementaux, d'entreprises et coopératives exportatrices et d'organisations professionnelles, qui échangeront autour des opportunités qu'offre la GZALE pour les entreprises marocaines et celles de la région, en particulier.

Selon la CCIS, cet événement sera une opportunité de présenter les avantages commerciaux et douaniers de ce pacte commercial et de mettre en lumière les défis auxquels font face les exportations marocaines vers les marchés arabes.

Cette initiative répond également au besoin de doter les acteurs économiques régionaux des informations et des mécanismes nécessaires à leur intégration effective dans le système commercial arabe.

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Les différents panels permettront notamment d'expliquer les règles d'origine arabes et les exonérations des droits de douane, d'informer les opérateurs économiques sur les annexes complémentaires aux accords de la GZALE, d'analyser la position du Royaume au sein du système commercial arabe et d'identifier les multiples défis et les opportunités.

Les responsables de la CCIS de Fès-Meknès présenteront également à cette occasion les services déployés pour promouvoir les échanges commerciaux avec les pays arabes et accompagner les entreprises de la région.