Maroc: Après 139 tentatives en neuf ans, un Polonais obtient enfin son Code de la route

Dans la ville de Tarnow, dans le sud-est de la Pologne, un homme a enfin obtenu son Code de la route après neuf ans et 139 tentatives, le 11 mars dernier, rapporte la télévision publique polonaise TVP. Il tentait depuis 2017 de réussir l'examen théorique lui permettant d'accéder aux cours de conduite pour obtenir le permis. Mais il utilisait pour s'entraîner des logiciels incomplets, qui ne disposaient pas de toutes les questions potentiellement posées lors de l'épreuve.

« Après avoir commencé à utiliser la version complète du programme avec toutes les questions, il s'est rapproché de plus en plus d'un résultat positif, en ratant de moins en moins de points, jusqu'à finir par l'avoir », a confié le directeur du centre d'examen à la télévision publique.

Résultat : neuf ans d'attente et surtout 1.800 euros dépensés, car chaque passage de l'examen du Code de la route coûte 13 euros en Pologne, note le média local Tarnow Nasze Miasto. Heureusement pour cet homme, il n'y a pas de nombre maximal de tentatives dans le pays.

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À noter également qu'il ne détient pas le record mondial - et même de Pologne en la matière. Dans son pays, le record est détenu par un candidat qui a obtenu son Code de la route au bout de dix-sept ans, après 163 tentatives (et 2.200 euros dépensés). Au niveau de la planète, une Sud Coréenne a passé l'examen... 960 fois.